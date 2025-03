Jakob Ingebrigtsen declara en el juicio contra su padre: "Mi infancia estuvo marcada por el miedo"

Jakob Ingebrigtsen ha pasado de su doble oro en 1.500 y 3.000 en el Mundial Indoor de Nanjing (China) a declarar en el juicio contra Gjert Ingebrigtsen, su padre y exentrenador, por maltrato continuado cuando era un niño y adolescente. La estrella y leyenda del atletismo -cuenta con dos oros olímpicos y cuatro oros mundiales a sus 24 años- ha asegurado que su infancia "estuvo marcada en gran medida por el miedo" y que creció en "una cultura basada en el miedo durante mucho tiempo".

"Mi infancia estuvo marcada en gran medida por el miedo. He sido consciente de una cultura basada en el miedo durante mucho tiempo. Cuando era adolescente, era un concepto con el que realmente me identificaba, porque sentía que no tenía libre albedrío ni voz en nada", indicó Jakob Ingebrigtsen ante l tribunal, en declaraciones recogidas por la emisora estatal noruega NRK.

"Estaba en un entorno donde todo estaba controlado y decidido por mí. Mucha manipulación", ha revelado el campeón olímpico de 1.500 en Tokio y 5.000 en París.

Dos episodios que ejemplifican el carácter violento de Gjert Ingebrigtsen

El atleta noruego ha asegurado que su padre, acusado de abuso físico y psicológico de dos de sus siete hijos -Jakob y su hermana Ingrid (18)- durante 14 años (2008 a 2022), "tenía mucho miedo e inseguridad dentro de él, que se transformaron en ira y agresión contra quienes lo rodeaban".

Los fiscales alegan que Gjert Ingebrigtsen golpeó a Jakob varias veces después de que recibiera un informe negativo sobre el comportamiento de su hijo en la escuela cuando tenía ocho años.

"Recuerdo que estaba muy asustada. Ahora he hecho algo muy mal. Estoy aterrorizado por lo que va a pasar", ha recordado Jakob Ingebrigtsen al tribunal sobre el período previo al incidente.

El atleta noruego también ha recordado un incidente cuando tenía 16 años y conoció a Elisabeth Asserson, quien ahora es su esposa. Jakob Ingebrigtsen ha reconocido que su padre trató de poner fin a esa relación porque temía que cualquier relación pudiera dañar la carrera deportiva de su hijo.

"Me resultaba extremadamente difícil que alguien como mi propio padre pudiera hablar de esa manera sobre Elisabeth, alguien que me importaba", ha explicado el atleta noruego.

Gjert Ingebrigtsen ha negado siempre las acusaciones de maltrato y sostiene que son "infundadas". Este mismo lunes declaró en la Corte de Sandnes, Noruega, y defendió su inocencia, según informó la agencia de noticias noruega NTB. El padre del atleta noruego se enfrenta a una pena de hasta seis años de cárcel, una pena que se determinará en un juicio que se extenderá hasta el próximo 16 de mayo.

