Jaime Lafita, paciente de ELA, recorre 640km en el 'infierno' del Valle de la Muerte

Jaime Lafita tiene 60 años, pero lleva ya ocho luchando contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Ahora, se ha propuesto un reto nada fácil: recorrer más de 640km del Valle de la Muerte, ubicado en el desierto de Mojave (California) y conocido como uno de los lugares más calurosos y secos del planeta. De hecho, ha registrado algunas de las temperaturas más altas jamás medidas en el planeta.

No ha estado solo en ningún momento

Pero este desafío no lo ha hecho solo. Junto con él, se ha desplazado un grupo de veinte personas, incluyendo a Lourdes, su mujer, y miembros de la fundación DalecandEla. Aunque, sin duda, uno de sus mayores apoyos a lo largo de estas ocho etapas ha sido su hijo Álvaro. Ellos dos han compartido una bici tándem en la que han experimentado juntos la dureza de esta prueba extrema. Sin embargo, hubo momentos en los que la hostilidad del entorno hizo que Lafita cediera el testigo a su hijo Álvaro, pero por suerte, en la cuarta etapa volvió a subirse al tándem con toda la energía posible y con la sorpresa de ver a su otro hijo, Diego, en el puerto de GrandView.

"Tenía miedo de no recuperarme, pero con la ayuda de mi familia, mi fisio y el aliento de toda la comunidad de la ELA, he vuelto a darlo todo. Por todos ellos me he dejado la piel para convertir el Valle de la Muerte en el de la esperanza. ¡Sigamos luchando!", expresó el líder de esta aventura. Para su hijo Álvaro ver a su padre así le supone todo un orgullo: "Ver el ánimo de mi papá me da a mí y a la familia para apoyarlo en este proyecto".

Este desafío que ha completado el vizcaíno tiene un objetivo: dar visibilidad a la enfermedad que sufre Jaime, la ELA. Con esto, quiere concienciar a la población sobre los obstáculos que tienen que enfrentar tanto los pacientes como los familiares de los pacientes de ELA, ya que esta enfermedad neurodegenerativa aún no tiene cura.

"No se puede vivir solo en esta enfermedad, necesitamos buscar apoyo y recursos. Espero que toda la comunidad nos apoye en este trayecto por el Valle de la Muerte. Sé que puedo lograrlo con el respaldo de todos", decía Lafita. Y, en efecto, lo ha conseguido rodeado de todos los suyos.

Un proyecto que se expande a Estados Unidos

Con este desafío, Lafita ha llevado su mensaje hasta Estados Unidos, donde se diagnostican anualmente alrededor de 5.000 casos nuevos de ELA. El día 7 de abril (Día Mundial de la Salud), nada más llegar a Los Ángeles mantuvieron una reunión con ALS Network, una de las asociaciones norteamericanas de la enfermedad más relevantes. "Hemos creado de manera conjunta una plataforma para recaudar fondos de la investigación de la ELA en Estados Unidos", explica Juan Luis Aguirrezabal, miembro de DalecandELA.

Ahora, con esta prueba ya superada, Jaime ha conseguido mostrar toda la fuerza que tienen los pacientes que sufren esta enfermedad, y sobre todo, demostrar que es capaz de todo lo que se proponga.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com