El increíble entrenamiento de Salma Paralluelo saltando sillas en el pasillo de su casa

La atleta y futbolista de 16 años, Salma Paralluelo, asegura sentirse como “un león enjaulado” en casa durante la cuarentena por el coronavirus. Tanto es así, que la joven entrena los 400 metros vallas con el mobiliario de casa

Y es que Paralluelo está recurriendo a saltar sillas en el pasillo de casa para perfeccionar su prueba favorita: el salto de longitud. "La medida de una valla es de 0,76 y la de mi silla, de 0,80, así que perfecto. No la salto corriendo porque no puedo, no tengo espacio, sino marcando el paso, a cámara lenta para ejercitar la técnica”, dice en El País.

“La mayoría de atletas han tenido la suerte de tener algún material más parecido a la valla. Lo mío ha sido improvisado, nunca había entrenado de esta forma en serio. En verano, alguna vez que estaba en casa y quería hacer algo de atletismo, cogía la silla, pero no en este plan”, comenta Salma.

Paralluelo logró el récord de España Sub-18 de los 400 metros bajo techo con 15 años y jugadora ahora del Villarreal CF femenino que fue campeona del mundo de fútbol con España en categoría Sub-17,