El impactante colapso de Juliana Ngleya Moko, atleta paralímpica, por el intenso calor en Dubai

Juliana Ngleya Moko, atleta paralímpica de Angola, ha protagonizado una de las imágenes más impactantes en el Mundial de Atletismo paralímpico de Dubai. Y es que la angoleña sufrió un colapso por las altas temperaturas, superiores a los 30 ºC, en la final femenina T11 de 400 metros.

Los médicos del Mundial tuvieron que irrumpir en la pista y socorrer a Moko, que fue retirada en silla de ruedas en una secuencia terrible.

Juliana Ngleya Moko es asistida por los médicos | Efe

Tras el incidente, la organización 'World Para-Athletics' aseguró que están "monitoreando constantemente la temperatura y la humedad".

Algunos de los competidores ya habían mostrado su preocupación por las temperaturas existentes en Dubai.

La británica Kadeena Cox, de 28 años, había revelado sus temores por competir en el calor abrasador de Dubai.

"Hace mucho, mucho calor. Desafortunadamente, soy intolerante a este clima. Tiendo a no hacer demasiados precalentamientos, me ducho con agua tibia, y ahora me estoy intentando correr en Dubai. Es un desafío y con mi equipo tenemos muchas estrategias para tratar de mantenerme fresca", confesó a BBC Sports.