La impactante batalla de la luchadora Aintzane Gorria contra la bulimia: "Te avergüenzas de tenerla"

La deportista navarra Aintzane Gorria nos dejó un relato inspirador. Esta atleta de elite, que se prepara para los Juegos de Tokio, explicó en primera persona cómo superó la prueba más difícil de su vida: la lucha contra la bulimia.

Aintzane Gorria explicó en redes sociales cómo fue su lucha con el fin de ayudar a las niñas a hacer frente a esta enfermedad. La bulimia apartó a esta luchador del tapiz, pero no la pudo doblegar. Ahora la campeona sigue preparándose para estar en a los Juegos de Tokio 2021.

"Me han preguntado quién era mi ídolo deportivo y no he sabido contestar. Ahora me doy cuenta de que, aunque suene prepotente, soy lucha, soy deporte y mi ídolo soy yo misma", dijo en Twitter.

Gorria no tiene pelos en la lengua al hablar de "una enfermedad muy complicada que te hace tener la realidad súper distorsionada". Apunta también que la bulimia es una enfermedad que "te avergüenzas de tenerla", lo que hace "más difícil que te abras al resto".

Ayuda psicológica

La luchadora navarra admitió que al principio no estaba enferma o que no necesitaba ayuda, pero un psicólogo le hizo darse cuenta de que no tenía el "control". Ahora asevera que sin él no hubiese sido posible” comenzar “el proceso de curación”.

“La gente que está pasando por esto ahora mismo está en un agujero tan grande que no puede ver más allá”, reflexiona. Sin embargo, tiene claro que “cuando sales afuera ves las cosas de otra forma y es todo mucho más bonito”.