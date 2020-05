La historia de superación de Trevor Kennison, de romperse la espalda esquiando a descender el Corbet's Couloir en Jackson Hole

Más información El vídeo viral del chapuzón del snowboarder Lucas Eguíbar en un lago helado de Italia

"Soy Trevor Kennison. Me rompí la espalda hace cuatro años. Me rompí la T11 y T12, Sufrí dislocación de espalda y una punción en la médula espinal. Caí en una depresión y no sabía que hacer con mi vida".

De esta forma se presenta Trevor Kennison, un joven que hace cuatro años sufrió una gravísima lesión que le dejó en silla de ruedas.

Tras meses de rehabilitación y mucho esfuerzo, Trevor volvió a la nieve. Con la ayuda de una silla con un esquí logró volvió a sentirse vivo y se atrevió con todo.

Aprendió a esquiar de nuevo, se atrevió con un 'backflip' y, por último, decidió desafiar al Corbet's Couloir, uno de los saltos más peligrosos de Estados Unidos.

Trevor Kennison se atreve con el Corbet's Couloir

Trevor, que quiere estar en los JJOO de invierno de Pekín 2022, se desplazó a Jackson Hole, en las Montañas Rocosas, para desafiar a este mítico salto con la ayuda de Travis Rice, su ídolo del snowboard y que le echó una mano.

Tras lograrlo, el propio Trevor reconoció que fue "la mejor sensación de mi vida". "No lamento mi lesión. Me salvó la vida y me dio un nuevo propósito", explica Kennison.