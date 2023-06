Los hermanos Pou completan su proyecto conquistando las Torres deI Trango en Pakistán

Los vitorianos han llegado hasta lo más alto, una vez más. Han vuelto del Karakorum en Pakistán con seis rutas abiertas y terminando así el proyecto 'Los 4 elementos' que iniciaron en 2017, pero que por culpa de la pandemia no habían podido completar hasta este mes de junio, seis años después.

Completan 'Los 4 Elementos'

Este viaje consistía en conquistar cuatro cimas alrededor del planeta que estuviesen relacionadas con los principales cuatro elementos de la naturaleza. Empezaron en la Patagonia, con la primera etapa 'Aupa 40' (aire); de ahí a 'Yakumama' (agua), en la selva amazónica y después 'Leve Leve' (fuego) en el Cao Grande de África; hasta poner el broche final a esta aventura abriendo 'Waa Shakill' (tierra), en el Trango II, al norte de Pakistán.

Esta vez no han ido solos, la alpinista británica Fay Manners ha luchado junto a ellos contra la nieve y las fuertes ventiscas que han tenido que soportar: "Lo pasamos muy mal. Las avalanchas caían una tras otra entre nosotros, la nieve se nos metía por todos lados, no sentíamos los dedos de los pies ni los de las manos por culpa del frío y no podíamos hacer nada.

Sólo cruzar los dedos para que la siguiente no se nos viniese encima....", recuerda Eneko Pou. El tiempo les favoreció... sólo al inicio del ascenso. El sol que los acompañaba durante los primeros metros no era más que un espejismo, sabían a lo que se iban a enfrentar y las previsiones no fallaron. Fueron tres días y dos noches lo que tardaron en alcanzar la cima del Trango II, la ruta más destacada de las seis que han abierto.

Las Torres del Trango están consideradas como unas de las torres de roca de mayor dificultad para los escaladores, pero a los hermanos Pou no hay nada que les pare. Ni siquiera esta vía que combina la escalada mixta con la escalada en hielo y donde incluso el descenso fue complicado por culpa de las ventiscas.