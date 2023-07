Hawra Al Jufairi, la primera capitana de barco de Baréin

Su licencia puede cambiar la vida de muchas mujeres del estado árabe-islámico que desean ser capitanas de barco. A Hawra le encanta navegar desde pequeña. Poder ser capitana y dirigir su propio barco ha sido todo un sueño cumplido para ella: "Me gusta estar en el mar, así que decidí que quería ser única, hacer algo diferente, por lo que decidí sacarme la licencia de barco", explica Hawra Al Jufairi, primera capitana de Baréin.

Su decisión no fue fácil, integrarse en el mundo marinero, que hasta ahora era solo de hombres. Fue un importante paso en su vida e incluso su propia familia no tenía nada clara su decisión: "Mi madre tenía miedo, incluso mi padre al principio estaba asustado, pero me dijeron: Adelante, sé que amas este trabajo", explica ella misma.

No ha sido fácil, pero al fin lo ha conseguido. Acaba de completar la carrera de navegación y está disfrutando de surcar sus primeras olas en el Oriente Medio. Su familia, que pese a las dudas iniciales, ha sido su mayor apoyo, son los primeros en alegrarse por ella: "Especialmente mi madre y mi hermana están muy orgullosas de mi".

Es la primera pero seguro que no será la única capitana del país. Hawra ha cambiado el rumbo de este gremio: "Tenemos 5 solicitudes por el momento y hay otras que quieren ser marineras y asistentes de capitana", explica Yousif Al Madaa, Director de Compañía Turismo. Él fue uno de los primeros en ver el potencial y las ganas de Hawra por dirigir un barco y gracias a su ayuda lo ha hecho posible. Una inspiración para muchas mujeres que seguro que dentro de poco, como ella, también estarán al timón de un barco.