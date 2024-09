La gimnasta Olivia Dunne confiesa una de las peticiones más extrañas que la han hecho: "Me pedían el agua con la que me bañaba"

Con 5,3 millones de seguidores en Instagram, la gimnasta Olivia Dunne es una de las deportistas más mediáticas e influyentes del mundo. Nacida en Westwood, Nueva Jersey (Estados Unidos), el 1 de octubre de 2002, Olivia Dunne realizó su debut como gimnasta profesional en 2014, participando en el American Classic y el el US Classic. En 2017 logró ingresar en el equipo nacional de EEUU y hace un tiempo fue noticia tras anunciar que volvería a la competición tras valorar su retirada con tan solo 21 años.

Y es que Olivia Dunne goza de una fama y atención mediática que a veces ha ido en su contra. En una charla con su compañera Flau'jae Johnson en el podcast 'Best of Both Worlds with Flau'jae' llegó a desvelar una de las peticiones más extrañas y rocambolescas que le han llegado a realizar algunos de sus seguidores en las redes sociales.

"¿Sabes lo que que me pusieron durante mucho tiempo en mi sección de comentarios? La gente me pedía el agua con la que me bañaba", desveló Olivia Dunne.

"Pensé: '¿a dónde ha llegado mi vida? Estas personas están pidiendo en el agua con la que me baño. Pero en cierto modo se han calmado, pero fue una locura que nunca olvidaré, y en cierto modo lo interpretó como una broma. Fue divertido en ese momento", explica la gimnasta estadounidense, quien posó para Sports Illustrated Swimsuit en 2023 y 2024.

Olivia Dunne posa para Sports Illustrated Swimsuit en 2023 | Getty Images

Olivia Dunne también señaló los comentarios que ha recibido sobre su aspecto físico, al que algunos adjudican la razón de su éxito.

"Una de las cosas que más me molesta es cuando la gente dice: 'Ella no merece nada de lo que tiene' y que 'la gimnasia no es un deporte real' y cosas así", recuerda Olivia Dunne.

