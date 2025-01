George Kotsimpos, el griego que ostenta nueve récords del mundo haciendo flexiones

La adversidad supone algunas veces la puerta hacia el éxito. Un buen ejemplo es George Kotsimpos, un griego nacido en Medicine Hat, Alberta (Canadá), el 15 de junio de 1977, y que ostenta hasta nueve récords del mundo haciendo flexiones. Y es que este padre de dos hijos sufrió un accidente en 2020 en el que se seccionó los tendones del brazo. Comenzó una rehabilitación para recuperar flexibilidad y puso tanto empeño y dedicación que acabó convirtiéndose en una máquina de hacer flexiones.

Su primer récord Guinness lo estableció en diciembre de 2020, solo nueves meses después de su accidente, realizando 64 flexiones en un minuto. Dos años después logró su segundo récord del mundo: más flexiones en tándem (43). Esa marca la elevó hasta las 51 flexiones en 2023, un año en el que también logró el récord Guinness de más flexiones en tándem en un minuto (40).

Su último récord del mundo lo logró en 2024 al realizar 74 flexiones sobre tres balones medicinales en un minuto (74). También ostenta el récord de flexiones sobre tres balones medicinales con una pierna levantada (96) y el de flexiones en declive sobre tres balones medicinales en un minuto (76).

"Siempre he tenido una afinidad natural por las flexiones"

"Coleccionar tantos récords del mundo es alucinante, es una recompensa por toda la dedicación y el trabajo duro que supone", explica George Kotsimpos

"Siempre he tenido una afinidad natural por las flexiones y las he realizado sin mucho esfuerzo desde que era muy joven. Sin embargo, después de un accidente en el que me corté todos los tendones del brazo derecho, mi relación con las flexiones adquirió un nuevo significado. Se convirtieron en una parte muy crucial de mi proceso de rehabilitación, ayudando a mis tendones a recuperar la elasticidad perdida. Me comprometí a hacer flexiones todos los días, esforzándome cada vez más hasta estar listo para intentar batir mi primer récord", señala George Kotsimpos.

George Kotsimpos combina en su entrenamiento calistenia, trabajo de core y entrenamiento de fuerza.

"La razón principal por la que quería romper un récord mundial Guinness era hacer que mis hijos se sintieran orgullosos de mí y mostrarles que a través del trabajo duro pueden lograr sus objetivos", admite George Kotsimpos

