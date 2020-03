Gedeón Guardiola da positivo en coronavirus: "Le empecé a dar vueltas a la cabeza: 'madre mía, ¿qué me va a pasar?'"

Nuevo caso de coronavirus en el deporte español: Gedeón Guardiola, campeón del mundo y europeo con la selección española de balonmano, ha confirmado a través de las redes sociales que ha dado positivo por COVID-19. El jugador del Rhein-Neckar Lowen alemán se sometió a las pruebas tras el contagio de un compañero de equipo.

"Estoy bien, mejor que el fin de semana, cuando tuve unos síntomas muy malos y estaba físicamente hecho polvo, con dolor de cabeza, fiebre alta, escalofríos, un dolor de cuerpo brutal, un malestar increíble en definitiva", ha dicho el jugador en las redes sociales.

"De repente me pongo malo, malo: mareos, dolor de cabeza. Los nenes quería jugar conmigo y les tenía que decir que no porque no me encontraba con fuerzas", recuerda Guardiola a Antena 3 Deportes.

Al principio pensó en una gripe, pero el test que le hicieron en COVID-19 dio positivo.

"Mucho dolor de cabeza y pasé dos días bastantes duros", reconoce el internacional español.

Ahí comenzó el periodo de más aislamiento, separado de sus dos hijos y su mujer pese a vivir en la misma casa.

"Le empecé a dar vueltas a la cabeza: 'madre mía, ¿qué me va a pasar?' Mi mujer se ha ido a otra habitación y mis nenes tienen la suya. Mi mujer entra a limpiar sólo las manivelas de la ventana", explica Gedeón.

Lo peor para Guardiola es no poder abrazar y dar besos a sus hijos.

"No puedo dar abrazos ni besar a mis hijos. Mi hijo me pregunta muchas veces si hoy podemos jugar...", reconoce Gedeón.

Cuando acabe todo esto nos iremos de vacaciones, que mi mujer se lo está ganando", cuenta emocionado Gedeón Guardiola.

Gedeón y sus compañeros entrenaron por última vez el jueves pasado; el viernes tuvieron fiesta y el pasado sábado comenzó a sentirse mal. Guardiola lo dijo al doctor del club y el domingo les enviaron un mensaje urgente de que todos los que tuviesen síntomas fuesen al hospital a hacerse las pruebas.

El danés Mads Mensah Larsen fue el primero en dar positivo y, según comenta Guardiola, ahora ya son tres. "Kohlbacher también está infectado. Estamos todas las familias en cuarentena en casa desde el sábado", apunta Gedeón.

Su mujer, Paula, y sus dos hijos, Gedeón y Alma, de cinco y tres años, "están bien".