Geila Macià, bicampeona del mundo juvenil de escalada y entrenada por su madre: "Escalé antes de empezar a caminar"

Con tan solo 15 años, Geila Macià es el futuro de la escalada en España. La atleta catalana acaba de proclamarse bicampeona del mundo juvenil.

"Ganar el campeonato de Europa fue increíble. Me sentí la chica más feliz del mundo en ese momento", cuenta Gelia a Antena 3 Deportes. "Prácticamente empecé a escalar antes que a caminar. La escalada para mí es mi vida", señala.

La entrenadora de la atleta catalana es su madre, hexacampeona nacional de escalada. "Ella estaba conmigo todos los entrenamientos. No le ha quedado más remedio", dice Berta Martín, madre y entrenadora de Geila. No obstante, el hecho de ser madre no significa que no sea exigente: "Como entrenadora soy exigente con todos los alumnos, pero con ella siempre soy más".

El objetivo y foco ahora de Geila Macià son los Juegos Olímpicos. Además, próximamente estará en el campeonato del mundo. Concretamente en agosto.

La escalada: un deporte en continuo crecimiento

La escalada es una práctica deportiva que, en su modalidad clásica, consiste en subir o recorrer paredes de roca, laderas escarpadas u otros relieves naturales caracterizados por su verticalidad, empleando medios de aseguramiento recuperables en casi su totalidad y la posibilidad en su progresión de utilizar medios artificiales. Hay diferentes tipos de modalidades: escalada a vista, al flash, trabajada, escalada en bloque y la deportiva.

Este deporte está en continuo crecimiento y se está volviendo muy popular tanto en 'indoor' como en 'outdoor'. Alberto Ginés, campeón olímpico, puede ser uno de los causantes de que en España esté creciendo tanto, puesto que es una referencia en el mundo de la escalada (tanto a nivel mundial como nacional) y su éxito en los Juegos Olímpicos causó fascinación en el mundo del deporte.