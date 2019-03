Zozulya: "La directiva del Rayo no quiere que vuelva, tienen miedo de que me pase algo y se vuelva en su contra"

El 'caso Zozulya' está cerca de llegar a su final. Y atendiendo a las declaraciones del jugador en TCH.ua, medio de su país, ese final está claro. El ucraniano dejó caer en una entrevista que tiene decidido decir 'no' al Rayo Vallecano y seguir entrenándose con el Real Betis aunque no pueda jugar. Y es que el delantero no confía en que el club y las respectivas instituciones puedan garantizar la seguridad de su familia.

"Me dieron la opción de entrenarme con el Betis sin poder jugar y de probar en el Rayo dos o tres semanas a ver si no pasaba nada. ¿Probar? No parece que sea garantía de seguridad. ¿Pueden garantizar que mi hija va a estar bien en el parque? Entre familia y fútbol, la familia es lo primero. La respuesta sobre si volver o no al Rayo es clara y directa".

El ucraniano además cree que el Rayo ni siquiera quiere que vuelva: "Vi en los ojos de los directivos que no quieren que vuelva. Tienen miedo. Temen que me pase algo y se vuelva en su contra".

Además, Zozulya vuelve a negar que sea nazi: "Me llaman fascista por apoyar al ejércido de mi país pero toda Ucrania lo apoya. Yo no voy a abandonarles. Intenté hablar con los hinchas del Rayo pero no quieren entender".