Ziganda: "Me siento en mi mejor momento, personal y profesionalmente"

José Ángel 'Cuco' Ziganda se ha mostró, en su presentación como nuevo entrenador del Athletic Club, como "el hombre más feliz y afortunado del mundo" por recibir la "oportunidad maravillosa" de poder dirigir al primer equipo de un club que venera y con el que identifica plenamente.

"Quiero agradecer la confianza en mí para darme la oportunidad maravillosa de dirigir al equipo. Los que me conocen saben de mi ilusión por entrenar en un club como el Athletic, que venero y con el que me identifico con el 100 por cien de sus valores", fue lo primero que dijo Ziganda en una comparecencia ante los medios en la que estuvo acompañado por el presidente, Josu Urrutia.

También han arropado al nuevo técnico el director deportivo, José Mari Amorrortu, el legendario José Ángel Iribar, adjunto a la presidencia, y la práctica totalidad de la Junta Directiva. Aunque no avanzó nada concreto en cuanto a nombres, ya que quiere primero hablar con los "interesados", Cuco sí esbozó el tipo de equipo que pretende conseguir.

"Creo en que equipos que intentan trasmitir. Que la gente sienta que estos tíos van, estos tíos se entregan y esto tíos me representan", dijo, convencido de que a la afición de San Mamés le gusta "un equipo agresivo, que va, que no especula y que cuando vienen mal dadas aprieta y se junta".

Pendientes de la final de Copa

Ziganda, no obstante, no se ve presionado por una época, la de Ernesto Valverde, que ha dejado el listón muy alto clasificándose continuamente para Europa. "El equipo ha puesto el listón muy alto porque tiene nivel, ambición y trabajo por detrás. El Athletic tiene que ser siempre un equipo y siempre lo ha demostrado", dijo, añadiendo una máxima que le guía en el trabajo diario: "todo lo que no mejora empeora".

En ese sentido, se mostró deseoso de "poder empezar a competir el 27 de julio", que es la fecha del partido de ida de la primera eliminatoria europea a la que tendrán que hacer frente si finalmente logran el billete continental. Para lo que necesitan que el Barcelona le gane al Alavés la final de la Copa del Rey.

Ziganda aseguró que "para nada" se le ha "hecho larga la espera" de seis años en el filial, ya que "siempre" se ha "sentido muy respetado y muy valorado". "Me siento muy, muy afortunado, me siento un entrenador y eso es un filial o en un primer equipo, aunque eso son palabras mayores", asumió.

"Me siento en mi mejor momento, personal y profesionalmente. Me veo mejor y más preparado con 50 años", resumió su estado de ánimo. No obstante, ha asegurado que en el escaso tiempo que lleva como técnico del primer equipo -desde ayer a última hora de la tarde- se ha dado "todavía más cuenta de la importancia que tiene el filial y Lezama" en el Athletic.

En ese punto, ha reivindicado la figura del director deportivo, José Mari Amorrortu, con el que se llegó a reconocer que había tenido diferencias de criterio en el Bilbao Athletic.

Urrutia no quiso hablar de Valverde

"En Lezama aprendo todos los días de todos los profesionales, de todos. Con José Mari vinimos juntos y tiene una experiencia en el fútbol base y en el fútbol profesional muy dilatada y muy reconocida. Ha estado cerca de Marcelo (Bielsa) y de Ernesto (Valverde) -los dos anteriores técnicos en la etapa de Urrutia como presidente- y para mí va a ser una opinión muy a tener en cuenta", avanzó.

Urrutia, que abrió el acto, aseguró "no" había barajado ningún otro nombre como sustituto de Valverde, ya que "las cosas han ido con bastante normalidad y (en el Athletic) las decisiones son consensuadas y casi por inercia". "Hay un denominador común en todo lo que se hace", explicó.

El presidente avanzó también que la llegada de Ziganda al primer equipo no supone "ningún cambio en la estructura de Lezama" más allá de tener que "decidir quién es el entrenador del Bilbao Athletic".

"La importancia del Athletic es el grupo, el equipo y que las cosas se decidan así. Estamos en buena línea desde 2011 porque la cosas se deciden en el grupo y Cuco ha estado en esas decisiones", recordó.

"Para mí, no era más importante Ernesto que Cuco aunque solo puedes tener un entrenador, pero Cuco ya desde 2011 comparte una visión del club con nosotros y se comporta con coherencia con ellos. Tiene ganas y motivación, tiene ilusión, cree que en esto y conoce a parte de los jugadores. Tiene todas las condiciones para continuar una línea de la que ha sido parte", resumió Urrutia las razones de la elección de Ziganda.