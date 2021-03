Zidane suelta la bomba sobre la posible vuelta de Cristiano Ronaldo al Real Madrid: "Es posible"

Zinedine Zidane ha soltado una auténtica bomba sobre la posible vuelta de Cristiano Ronaldo al Real Madrid en una entrevista antes del encuentro de Champions League ante el Atalanta. Tras días de rumores, el galo ha reconocido que "es posible".

Unas declaraciones que han causado un auténtico terremoto en la actualidad del conjunto merengue: "Tal vez. Conocemos a Cristiano, quién es y qué hizo aquí. Pero es un jugador de la Juventus. Hice lo que tenía que hacer con él, ahora veremos qué pasa en el futuro. Tuve la suerte de entrenarlo porque es realmente impresionante ".

El entrenador francés concedía una entrevista para los compañeros de Sky Sports Italia, donde le preguntaban por la posibilidad del regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid tras la eliminación de la Juventus de Turín de la Champions.

Confirma la lesión de Hazard

Asimismo, Zinedine Zidane y Karim Benzema confirmaron la ausencia de Eden Hazard y lamentaron una nueva lesión que vuelve a frenar al centrocampista belga, al que desearon una pronta recuperación convencidos de que acabará mostrando su verdadero nivel en el Real Madrid.

"Eden no tiene mucha suerte desde que llegó al Madrid, me pone un poco triste por él porque todo el mundo sabe que es un jugador top y que nos podemos ayudar mucho en el campo", lamentó Benzema.

El ariete francés destacó lo mal que lo está pasando su compañero al recaer continuamente en sus lesiones. "Está triste porque quiere mostrar que es una estrella y estamos aquí para ayudarle. Está lesionado y ojalá se recupere pronto para ayudarnos en el campo porque necesitamos a Eden también".

"No va a estar en condiciones para estar con nosotros, no puedo decir más. Son cosas que no puedo explicar. Quiero ser positivo y espero que sea poca cosa", señaló con seriedad Zidane por el nuevo contratiempo.

"Algo está pasando. Es un jugador que pocas veces se había lesionado en su carrera y esto es nuevo para él. Queremos que esté bien. Todos le queremos ayudar y espero que en breve esté con nosotros", apostilló.