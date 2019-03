Zidane: "Lo que más me ha gustado es la actitud"

Zinedine Zidane ha debutado con buen pie en el banquillo del Real Madrid, tras golear 5 - 0 al Deportivo de la Coruña. El técnico francés se queda con la "actitud" del equipo como lo más destacado.

"Siempre que se gana un partido el entrenador sólo puede estar contento. Lo que más me ha gustado es la actitud. No es fácil meter cinco goles al Deportivo. Me quedo con la actitud de todos los que jugaron y de los que no. Pensé mucho en la victoria, como todos los jugadores, y ha salido bien", señaló.

"Ha sido evidente que el público ha estado detrás del equipo desde el minuto uno hasta el final, con buen ambiente. Lo importante ahora es seguir, pensar que es el primer partido, ver lo que pasa en el siguiente, pero la idea es intentar jugar bien al fútbol y ganar los partidos. El público de hoy ha sido fantástico", añadió.

Zidane elogió la actitud de sus jugadores y la del público

En lo futbolístico, el nuevo técnico del Real Madrid valoró que lo mejor que hicieron sus jugadores fue tocar "bien el balón" y la definición "en muchas ocasiones", y admitió que hay cosas por corregir. "Podemos mejorar en la recuperación de balón, pero poco a poco, acabo de llegar y hay que darle tiempo", subrayó.

"Seguramente que vamos a seguir así. El Real Madrid siempre tiene que ganar. Me quedo con la actitud del equipo hoy, vamos a mejorar, tenemos que mejorar en muchas cosas y lo vamos a hacer. Tenemos tiempo para eso, semanas para trabajar y estoy convencido de que lo vamos a conseguir", explicó.

"El Real Madrid siempre tiene que ganar"

Esquivó la polémica al ser preguntado por su decisión de alinear como titular a Isco Alarcón en detrimento del colombiano James Rodríguez y destacó el encuentro del portugués Cristiano Ronaldo, pese a que no marcó. "Estoy contento por el partido de todos, pero particularmente de Isco. James cuando entró hizo un buen partido. Ya veremos cómo vamos a hacerlo, pero siempre diré que yo tomo la decisión de quién empieza y quién termina los partidos. Siempre será así, aunque tenga las mismas preguntas, siempre tomaré una decisión. Hoy ha sido esta y veremos la semana que viene", resaltó.

"A Cristiano lo vi muy bien, siempre tiene que meter gol porque le gusta, pero lo vi bien, contento como todos y pensamos solo en la victoria y él también. Tendremos otro partido para que pueda meter gol", agregó.

Satisfecho con el fútbol desplegado por su equipo, Zizou aseguró que "el objetivo era intentar salir con el balón jugado desde atrás" y "cambiar de banda con rapidez". Destacó también el encuentro del gales Gareth Bale, autor de tres de los cinco tantos del Real Madrid. "El trabajo que tiene que hacer Bale es el mismo de todos cuando no tenemos balón, estar juntos y defender, estar a la derecha. Con el balón tiene que abrir el campo y jugar. Lo hizo hoy. Estoy contento por lo que ha hecho porque no es fácil meter tres goles en un partido. A seguir así", dijo.

Zidane dijo que "vio bien" a Cristiano y que el objetivo era "jugar el balón desde atrás"

Por último, destacó lo que ha visto en sus jugadores dentro del vestuario. "Ha sido buena la actitud y la semana que hemos tenido. Los jugadores lo quieren hacer lo mejor posible. Ahora tenemos que seguir con el trabajo. No ha cambiado nada entre ellos, solo el entrenador y voy a intentar poner el trabajo que quiero".