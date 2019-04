Zidane: "La próxima temporada lo más importante para mí es la Liga"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se mostró esquivo con el debate sobre la portería de su equipo que se reabre con la recuperación de Thibaut Courtois, pero confesó que para la próxima temporada, cuando deje claro los roles entre sus porteros, "puede pasar de todo".

La mitad de las preguntas de la comparecencia de Zidane ante los medios en vísperas de la visita al Getafe abordaron el tema de la portería del Real Madrid. Después de que el técnico anunciase a su llegada que no habrá debate la próxima temporada porque hablará claro a Keylor Navas y Courtois, añadió que "puede pasar de todo" sin descartar que uno de ellos le pida salir en verano.

"Los porteros tienen contrato, lo que luego vamos a hacer lo voy a decidir yo, es mi responsabilidad. No es el momento de hablar de eso, lo que dije es que el próximo año va a ser muy claro para todos. Ahora, en estos cinco partidos se verá quién va a jugar", manifestó.

"Se verá el próximo año"

"Puede pasar de todo", respondió cuando fue preguntado si espera que el portero que no reciba el rol de titular en LaLiga y 'Champions' le pida irse. "Son mis cosas, no voy a decir quién va a jugar, se verá el próximo año". De momento Zidane se centra en el presente y confirmó la recuperación de Courtois para la visita al Getafe. "Está listo, ha entrenado con nosotros y está a disposición del entrenador y del equipo".

Y reivindicó el nivel que tiene en la portería. "Tengo a los tres mejores, dos y uno más joven que es bueno y tiene futuro (Luca). Keylor y Thibaut son muy buenos y el resto lo tengo que elegir yo. Lo más complicado es cuando tengo que hacer el equipo y dejar un jugador en su casa tras entrenar toda la semana. Elegir banquillo o jugar es normal, los jugadores están para entrenar y estar preparados para jugar o no", explicó.

El 'cásting': habría que dejar hueco. "No, pero se va a hacer conjunto. Si compras jugadores alguno se tiene que ir. Somos 24 o 25 y si compramos claro que alguno se tiene que ir. Pero es lo normal de una plantilla. Lo que veo es que sólo me preguntáis a mí cuando la situación es igual en todos los equipos y entrenadores que cambian cosas", dice el galo.

Gran racha de Benzema: "No le preocupa jugar solo o con alguien. Seguramente es su mejor temporada, no creo que tenga problemas jugar con otro nueve al lado".

¿Por qué domina el Barça en Liga? Hay muchas cosas, no hay una en particular, te puedo decir que para el próximo año vamos a intentar empezar la Liga de la mejor manera. La Liga es el día a día, es muy importante casi desde la pretemporada. Vamos a intentar empezar la Liga muy bien porque sino va a ser también complicado. La Liga hay que meterlo el año que viene en el próximo objetivo".

Eso sí, el Madrid tiene más Ligas: "Tenemos 33 Ligas. ¿El Barça cuantas? Últimamente lo están haciendo bien y hay que felicitarle y reconocerlo. Pero si me hablas de cifras el Madrid tiene más Ligas y no es para defenderme, sino porque me dices que últimamente ellos lo están haciendo mejor en Liga. Hay que cambiar esa dinámica. Siempre he dicho que para mí lo más importante es el día a día".