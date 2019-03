Zidane: "No podemos tener a tres jugadores que no defiendan"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, presentó su idea de juego en la víspera de su estreno ante el Deportivo de la Coruña, al asegurar que los tres delanteros colaborarán en tareas defensivas pero que su principal idea es tener la posesión porque "la mejor manera para no defender es tener el balón".

En chándal, como si el tiempo volviese hacia atrás y atendiese a la prensa en su etapa de jugador, y sonriente en toda su comparecencia se presentó Zidane en la ciudad deportiva de Valdebebas en una rueda de prensa en la que cerró la puerta a salidas del Real Madrid y también a entradas.

"Posibles salidas no creo, no quiero, luego veremos lo que puede pasar pero yo no quiero. Y entradas tampoco. Tengo un grupo importante, numeroso y me conformo con el equipo que tengo", dijo.

Defensa con pelota

Zizou dejó su idea, cariño a los jugadores para que entiendan sus decisiones, y trabajo en equipo. "Lo que pienso y lo que vamos a hacer es que cuando no tenemos el balón vamos a trabajar todos. Tengo la idea de eso y voy a pasar ese mensaje. No puedes tener a uno, dos o tres jugadores que no defienden. Y cuando tenemos el balón a jugar. La mejor manera para no defender es tener el balón".

Descarta a Nacho, Arbeloa y Cheryshev

La primera convocatoria de Zinedine Zidane como técnico del Real Madrid, para medirse al Deportivo de la Coruña, dejó fuera por decisión técnica a Nacho Fernández, Álvaro Arbeloa y el ruso Denis Cheryshev, junto a la baja por sanción del croata Mateo Kovacic. Tras su primera semana de trabajo, Zidane ha tenido que descartar por primera vez jugadores para dar forma a la convocatoria del Real Madrid.

Los defensas Nacho Fernández y Arbeloa más el extremo Denis Cheryshev son los primeros descartes. Por su parte Kovacic debe cumplir partido de sanción ante el Deportivo de la Coruña tras ser expulsado en la última jornada de Liga ante el Valencia, en Mestalla.

La lista de convocados la integran: Keylor Navas, Casilla, Rubén Yáñez, Carvajal, Danilo, Varane, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, James, Lucas Vázquez, Jesé, Bale, Cristiano Ronaldo y Benzema. Zidane ha decidido no concentrar a los jugadores del Real Madrid para el primer partido, un aspecto con el que mantenía un pulso con Rafa Benítez la plantilla blanca.

Los convocados podrán dormir en sus domicilios y están citados a las 11:30 horas del sábado, día del partido, en el estadio Santiago Bernabéu.