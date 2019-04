Zidane: "La idea es clara: jugar con la BBC"

Zinedine Zidane ha comparecido ante los medios tras su peimer entrenamiento al frente del Real Madrid: "Mis primeras palabras han sido importantes para los jugadores. Les he dicho que estaba contento de estar con ellos y que empezaba una nueva aventura. Vamos a hacer todo lo posible para cumplir los objetivos".

"Es importante que hagamos un fútbol ofensivo y equilibrado. El fútbol bonito siempre ha gustado aquí. Veo a un equipo concentrado, animado y metido en el trabajo. Todos contentos. Todo el equipo va a ser importante. James, Isco...", ha dicho el francés.

No se quiere comparar con Guardiola

Quiere poner su propio sello: "No hay que compararme con Guardiola. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Lo que está haciendo es impresionante. Nunca me comparado de jugador y ahora tampoco. Voy a intentar aportar a mi plantilla y hacer lo posible para que trabajemos bien todos".

"En Madrid es fundamental ganar. Siempre ha sido el objetivo ganar la Champions y siempre lo será", ha dicho Zizou. Se muestra optimista: "Estoy preparado y motivado para el reto. Tengo ilusión y esto me va a llevar a que salga todo bien", asevera.

Zidane sabe que la relación con los jugadores es clave: "El mensaje es el trabajo y la ilusión que vamos a meter en cada entrenamiento. Ese será mi mensaje. Hay que estar cerca de los jugadores. Lo más importante es tener una buena relación con todos. Lo que me interesa es que todo vaya bien".

Ha aprendido de muchos entrenadores: "Conocí a Mourinho, Ancelotti... y he conocido a muchos como jugador. Siempre he cogido algo de cada entrenador. Son técnicos de experiencia y siempre me han dado algo importante. Lo que tengo que hacer es ser entrenador como yo quiero. Haz lo que tú veas conveniente para tus jugadores, no lo mismo que otro entrenador".

El trabajo de Benítez ha sido bueno

Desea lo mejor a Rafa Benítez: "Lo importante es dar ánimo a los jugadores. Han hecho un buen trabajo. Hay un cambio hoy pero hay que respetar y pensar que el trabajo que hizo Rafa Benítez ha sido muy bueno. Le deseo suerte para todo lo que haga ahora".

Zidane apuesta por la posesión: "Hay que intentar jugar desde atrás rápido y llegar a campo contrario y tener la posesión del balón. Es mi idea del fútbol. Voy a intentar aportar un juego ofensivo, que los jugadores se lo pasen bien sobre el terreno de juego, seguramente como con Benítez hasta ahora. Ahora yo voy a intentar aportar algo más".

Gareth, clave para Zizou: "Bale es un jugador importante y fundamental para el equipo. Le voy a dar el mismo cariño que le daba Benítez".

No habrá segundo entrenador

No habrá segundo entrenador y su contrato es por los siguientes dos años y medio: "Mi equipo de trabajo va a ser el mismo que en el Castilla. No vamos a buscar a un segundo entrenador".

Preguntado sobre si jugará con Bale, Benzema y Cristiano, no ha tenido ninguna duda: "Sí. Voy a jugar con los tres atacantes. Sí. La idea es esta claramente".

Sobre su ascenso al primer equipo: "La toma de la decisión se hizo el lunes. Me propusieron tomar el equipo y yo lo acepté, obviamente".

Mensaje para los aficionados: "Vamos a intentar dar ilusión a la afición, como siempre. La afición sabe mucho de fútbol y está siempre detrás del equipo y los jugadores".

Zidane no se pone techo: "Me conformaría con ganarlo todo. Es el objetivo. Tenemos dos títulos que se pueden conseguir y lo vamos a intentar hasta final de año. El equipo está bien situado en la clasificación. Hay margen de mejora si queremos ganar".

Butragueño tambmién ha tenido unas palabras para el nuevo técnico blanco: "Encantados de que sea el nuevo etrenador. Ha generado muchísima ilusión en el madridismo y confiamos en él para conseguir sus objetivos. Agradecemos la profesionalidad de Benítez, es extradordinario. Sabemos cómo es el fútbol, queda toda la temporada por delante y confiamos en Zizou. Eso es lo más importante para nosotros".