Zidane: "Jugando así haremos cosas grandes"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, elogió el nivel mostrado por sus jugadores en la goleada al Sevilla (4-0), y aseguró que están "listos para el Clásico". "Sabemos que estamos listos para el Clásico, será un gran partido de fútbol entre dos magníficos equipos", comentó

Agarrándose al nivel mostrado por su equipo, Zidane lanzó un mensaje de optimismo al madridismo. "Ha sido un partido difícil, con la prestación de los jugadores solo puedo estar satisfecho. Jugando así solo podemos hacer cosas grandes. Los jugadores lo saben, pero en fútbol cada partido es distinto, tenemos que meter la misma intensidad e implicación. Si lo hacemos no voy a estar preocupado".

"No puedes jugar noventa minutos a tope, a veces tienes problemas en el partido. Me interesa lo que estamos haciendo últimamente porque al final en Las Palmas conseguimos los tres puntos aunque no juegas bien y estas enfadado. Hoy me quedo con la victoria y la actitud de todos", dijo.

Destacó a Benzema y Keylor Navas

Además, quiso valorar el partido de Benzema: "Nos ha ayudado mucho con su magnífico gol tras un centro de Gareth. Estoy contento de su rendimiento, desde un punto de vista físico también porque pensé que iba a tener más dificultades".

Y también destacó las paradas de Keylor Navas: "Es uno más del equipo al que necesitamos, estoy contento de su partido. Es importante tener un portero como él, pero también lo tener a los tres de arriba".

El objetivo es "adelantar al Atlético"

Zidane terminó marcando cuál es el objetivo en Liga "intentar pasar al Atlético y acabar segundos; ahora estamos más cerca y vamos a seguir hasta el final porque es nuestra tarea pensar en seguir sumando, preparando lo que tenemos por delante".