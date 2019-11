Zidane: "Hay demasiado ruido con el gesto de Bale, yo voy a contar con él"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido del sábado contra la Real Sociedad en la que dijo que el fichaje del portugués José Mourinho, al que se le ha relacionado en varias ocasiones con una posible vuelta al conjunto blanco, por el Tottenham le “da igual” y no le deja “más tranquilo”.

“Más tranquilo no, me da igual. Me parece bien la relación que puede tener con nuestro presidente, si es así muy bien. Él (Florentino) me ha traído a mí aquí, como jugador he vivido gracias a él en este gran club y ya son casi 18 años los que estoy en este gran club y siempre voy a estar agradecido a él”, ha señalado el francés.

Además, Zidane respondió tajantemente al ser cuestionado sobre si él solo entrenaría al Real Madrid en LaLiga Santander: “Sí. Yo soy blanco (ríe), esto lo tienes o no”.

Defiende a Bale

Zinedine Zidane también respondió a las preguntas acerca del galés Gareth Bale volvieron a ser protagonistas y el técnico no entró a valorar la actitud de su futbolista, pero sí aprovechó para asegurar que confía en que volverá a ser decisivo”.

“Considero que hacemos mucho ruido por el tema de Bale. Lo más importante para mí y para él es concentrarnos en el fútbol. Cada uno opina y piensa una cosa, pero creo que es demasiado ya. Se ha ido con la selección, ha podido jugar y nosotros lo recuperamos y estamos encantados de que esté con nosotros. Yo solo voy a mirar a lo deportivo, no a lo que se dice fuera porque no me interesa”, respondió ‘Zizou’ a la primera de las nueve cuestiones relativas a Bale.

“Voy a decir siempre lo mismo, así que mejor no preguntar. Cuando miras lo que ha dado a este club y la gente, los que sienten los colores y la gente que va a venir al estadio Gareth es uno de los nuestros. La gente tiene que estar con nosotros y con él porque está con nosotros. Yo voy a estar siempre con los jugadores”, añadió en la segunda pregunta.

Un mensaje que mantuvo durante toda la rueda de prensa, sin querer entrar a valorar la actitud del galés que generó una gran polémica tras posar con la bandera de su país y la frase 'Gales. Golf. Madrid. Por ese orden', y en la que confió en que el extremo volverá a ser decisivo con el Real Madrid.

“Sí (puede volver a ser decisivo). Además, yo solo pienso en eso. Es un jugador importante y siempre lo ha demostrado. Si no le pasa algo es un jugador muy importante, lo ha demostrado y lo va a demostrar. Luego cuando está lesionado cada uno es diferente”, dijo.