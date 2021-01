Zidane deja su futuro en el aire tras caer ante el Alcoyano: "Hay que asumirlo y vamos a ver lo que pasa en estos días"

Zinedine Zidane se vuelve a encontrar en el centro de las críticas y con su puesto en juego. La eliminación ante el Alcoyano en la Copa del Rey devuelve al Real Madrid a la UVI deportiva. Y una vez más el técnico marsellés es la principal figura que se discute.

Zidane, tras el ko ante el Alcoyano, se mostró tranquilo pero tampoco aseguro su continuidad y dejó su futuro en el aire.

"Cuando se pierde siempre hay cosas que se hablan pero asumo la responsabilidad y pasará lo que va a pasar. Estoy tranquilo. Cuando estamos en el campo los jugadores quieren ganar el partido, lo intentan, pero a veces pasan cosas diferentes. Hay que asumirlo y vamos a ver lo que pasa en estos días", afirmó Zidane al ser preguntado por su fututo.

Zidane: "Soy yo el entrenador, la responsabilidad es mía y la voy a asumir como siempre"

Zidane asumió toda la responsabilidad de la eliminación ante el Alcoyano y prolongó la maldición que le persigue en la Copa del Rey como entrenador del Real Madrid, único título que no ha levantado desde el banquillo blanco.

"Soy yo el entrenador, la responsabilidad es mía y la voy a asumir como siempre. Los jugadores lo han intentado y si metemos el segundo gol es otro partido. También hay un portero que ha hecho tres paradas y el segundo gol no ha querido entrar. La responsabilidad la tengo yo, los jugadores lo han intentado y estamos fuera", manifestó Zidane.

En ningún momento dejó ningún reproche a sus futbolistas el técnico madridista en su análisis de partido y únicamente lamentó el fallo del brasileño Vinicius en la acción más clara para haber firmado un 0-2 que habría sentenciado la eliminatoria.

"Los jugadores lo han dado todo en el campo, hemos tenido ocasiones para meter el segundo gol y cuando no lo metes en una falta puede pasar lo que nos ha pasado. Con 1-1 fue un partido diferente y nos ha costado. Es un momento difícil, estamos fuera de la Copa, había que hacer otra cosa y no lo hicimos, pero los jugadores lo han intentado", defendió.

"Esto es el fútbol, son cosas difíciles porque es un Segunda B y tenemos que ganar el partido, pero al final no ha salido. No es una vergüenza, son cosas que pasan en una carrera de un futbolista. Asumo la responsabilidad totalmente y vamos a seguir trabajando. No nos vamos a volver locos", aseguró Zidane.

Por último, el técnico francés afirmó que el equipo y él mismo aún siguen creyendo en las dos competiciones en las que siguen vivos: Liga y Champions.

"Creo que siguen creyendo, trabajamos y lo intentamos. Hemos hecho cosas buenas, últimamente menos. Estamos con la Liga y la Champions, tenemos que concentrarnos porque se pueden hacer cosas. Hay que preguntar a los jugadores si les llega el mensaje, yo creo que sí y estamos en el mismo barco", zanjó Zidane.