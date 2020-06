Zidane: "Cristiano y Ramos se respetan muchísimo, las cosas se arreglan y ya están arregladas"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, ha desmentido que exista algún problema entre Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, dos de los pesos pesados del vestuario.

"Lo que te puedo decir es que tengo a dos jugadores que son la historia de este club. Y los dos saben lo que nos jugamos. Se respetan muchísimo. Luego que uno dice una ocsa y el otro otra diferente, eso es para vosotros. Pensamos solo en el partido de mañana", explicó Zidane.

"Sergio es muy listo, puede decir todo lo que quiera. Y cristiano también, Son personas inteligentes y han hecho muchas cosas juntos y han ganado mucho juntos. No pasa nada porque cada uno piense de una manera. Lo único es que dentro las cosas se arreglan y ya están arregladas", afirmó Zidane.

El entrenador francés volvió a ser preguntado al reconocer que cualquier problema entre ambos ya estaba solucionado: "Para nada. Si pensáis que hay algo entre cristiano y Ramos, esto es parte de la vida, del fútbol... ¡Y menos mal que hablan y opinan! Eso significa que están vivos".

Zidane también se negó a hablar sobre Neymar y la psoibilidad de que acabe fichando por el Real Madrid.

"Solo pienso en mis jugadores. Neymar es muy bueno, pero yo tengo a los mejores aquí y el vestuario es igual. Lo que podemos hacer es lo que estamos aquí, le resto y el futuro ya se verá. No voy a hablar de un jugador que no es mio y que es muy bueno", aseguró Zidane.

Respecto al derbi, Zidane explicó que lso dos equipos llegan parejos y que no ve al actual Atleti pero que el de otros años.

"Como siempre pienso bien de este equipo (el Atlético). Es un equipo que no lo veo peor, es un equipo contundente y que sabe a lo que juega. Va a ser un buen partido. Nosotros vamos a intentar hacer las cosas para molestar al rival y que ellos no nos hagan daño. No lo ve peor que el año pasado", indicó Zidane.