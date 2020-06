Zidane: "Creo que era mejor como jugador que como entrenador"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dejó claro que el objetivo es ganar todos los títulos y que su equipo está interesado en una Copa del Rey en la que optó por no decir públicamente si la prefiere a partido único o en eliminatoria con doble enfrentamiento.

"La Copa no es una cosa personal, creo que es de toda la plantilla, nos hace ilusión jugarla, nos gustan todas las competiciones y queremos dar el máximo. Vamos a intentar hacer un buen partido de fútbol y nada más. No hay que pensar que no nos interesa la Copa. Cuando te pones la camiseta del Real Madrid es para ganar todos los partidos", dijo en rueda de prensa.

El pensamiento de Zidane para la Copa del Rey, en la que alineará frente al Fuenlabrada un equipo repleto de suplentes, no cambiaría según explicó si fuese a un solo partido.

Sin entrar en polémicas

"Haría lo mismo, no depende de que la Copa sea a uno o dos partidos porque no va a cambiar lo que tengo en la cabeza y voy a hacer. Creo en lo que hacemos y no depende de ver cómo acabamos el primer partido o si solo hubiese uno. Estamos convencidos de lo que hacemos", señaló.

El técnico madridista se guardó su opinión sobre el formato pese a ser preguntado en dos ocasiones. "Me conformo con lo que hay", expuso. "Hoy en día tenemos dos partidos. Vamos a Fuenlabrada y luego es en casa".

"Hay mucha gente que piensa en esas cosas, hay otros países que lo hacen de distinta forma pero hoy en día en España son dos partidos y es lo que vamos a hacer, lo que yo piense da igual. Es una pregunta que da debate y yo no puedo decir nada porque estoy centrado en el partido. No voy a contestar", insistió.

"No digo que no lo merezca"

Recientemente galardonado con el premio como mejor entrenador del mundo de FIFA, Zidane no cree que lo sea y se sonroja al hablar de ello. "Este premio lo acepto de la gente del fútbol, es al trabajo que hicimos hasta ahora que hemos ganado muchísimas cosas con este grupo y estoy contento".

"No digo que no lo merezca, lo he cogido y bien, pero si me preguntan si soy el mejor del mundo, digo que no, porque pienso que hay otros mejores. Si dentro de diez años estoy todavía entrenando y ganando diremos que puedo ser el mejor", añadió. Por último, preguntado por la evolución de Theo Hernández y su posible llamada a la selección francesa por la prensa de su país, Zidane solo miró al Real Madrid.

"No me corresponde hablar de este tema, Theo lleva 4 meses y su progresión es buena. Cada vez se siente mejor, es un jugador con grandes cualidades que hizo un excelente partido ante el Eibar y su aprendizaje está siendo rápido. Tiene ilusión, quiere ser importante, tener protagonismo en el equipo y no me preocupa su futuro. Trabaja bien, es joven y tiene muchas cualidades".