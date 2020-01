Zidane contesta a Monchi: "En su gol hay mano, pero no la ha pitado... ¿qué puedo decir?"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, destacó la importancia de los tres puntos conseguidos ante el Sevilla (2-1) con numerosas bajas, admitió que su equipo sufrió en una primera parte en la que no encontró soluciones a los problemas que le planteó el conjunto andaluz y destacó la reacción de sus jugadores.

"Solo son tres puntos, pero muy importantes porque hoy teníamos que conseguirlos sí o sí. Hemos sufrido ante un equipo que comenzó muy bien, nos puso en dificultades y no supimos reaccionar en la primera parte. Luego sí supimos hacerlo y ser superiores en la segunda, subir la presión, y cuando dejas jugar menos al rival puedes tener una gran recompensa. Siempre hemos creído en nuestro trabajo y no es fácil, podemos estar contentos", analizó.

El gran protagonista del encuentro fue el brasileño Casemiro con su doblete. "Son dos goles que no es habitual en Case y me alegro por él. Sabemos que en ataque cualquier jugador puede marcar la diferencia. Lo hizo sobre todo en el primero, apareciendo desde segunda línea. Estoy contento por su actuación y sus goles".

Zidane dedicó elogios al Sevilla y se quedó con la personalidad mostrada por sus jugadores en el segundo acto: "Ha sido un muy buen Sevilla, sobre todo en la primera parte, en la que nos ha faltado de todo".

"En la segunda estuvimos mejor en la presión arriba. Si les dejas jugar como hicimos son buenos. Nos faltó de todo en la primera, pero en la segunda estuvimos mucho mejor y cambiamos el partido. Debemos estar convencidos de nuestra presión, sobre todo en nuestro campo. Hay que estar contentos porque hemos dado la vuelta al partido", insistió.

Zidane aseguró que la baja del galés Gareth Bale se debió a problemas físicos: "Estaba un poco tocado, no entrenó el otro día y solo es por eso, nada más". El técnico francés elogió al brasileño Militao, que jugó en el centro de la defensa para cubrir la baja de Sergio Ramos. "Militao es presente y futuro del Real Madrid, lo hace bastante bien y es joven, puede mejorar muchos aspectos. Estamos contentos con todos los jugadores que tenemos y también con los más jóvenes, que tienen que aprender", sentenció.

Sobre las palabras de Monchi

"No creo que sea tan decisivo el árbitro. Ha hecho lo que tenía que hacer. En su gol hay mano, pero no la ha pitado, qué puedo decir. No voy a entrar en eso. Es un partido complicado para todos. Jugamos ante un buen equipo, pero el resultado es lógico por lo que ha pasado en el campo".