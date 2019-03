Zidane: "Aunque diera la Liga por perdida, sabía que había posibilidades"

Zinedine Zidane atendió a los medios de comunicación antes del partido de su equipo contra el Villarreal. El francés aseguró que no les espera un partido fácil, reconociendo que le gusta el conjunto de Marcelino y Denis Suárez. "Me gusta el Villarreal y me gusta Denis Suárez. Ha tenido un momento difícil, pero es un gran jugador. Sabemos cómo juega el Villarreal y siempre es complicado jugar contra ellos", afirmó.

Cree que sus jugadores "están haciendo buena temporada", pero es consciente de que si no llegan los títulos no se considerará como una buena temporada. También tuvo que dar marcha atrás por sus declaraciones en las que afirmaba que la Liga estaba perdida. "Aunque dijese que la Liga estaba perdida, sabía que había opciones de ganarla", aseveró

Confirmó la baja de Gareth Bale contra el Villarreal y le auguró "un futuro largo en el Madrid" porque es "un jugador muy bueno". "Es un chico muy sencillo y está mejorando su español. Es un jugador muy importante para el equipo, pero es joven y puede mejorar", reconoció.

Capello opinó que al Barcelona le falta un líder en el vestuario, algo que parece sobrar en el vestuario blanco a juzgar por las palabras de Zidane. "Tenemos muchos jugadores importantes que han sido campeones del mundo y de Europa. En el campo hay muchos ejemplos de líderes, no hay uno en particular", reveló.

Por último, dejó su pronóstico para este final de Liga caótico con una frase filosófica: "¿Favoritos para ganar la Liga? O ninguno o los tres", finalizó.