Zidane: "Así no vamos a ninguna parte"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, ha manifestado tras la victoria de esta noche en Gran Canaria ante la Unión Deportiva Las Palmas (1-2) que su equipo "no va a ninguna parte" con el juego que ha exhibido en el segundo tiempo.

"No me voy contento, y sí un poco preocupado por la segunda parte, lo importante es que salimos de aquí con los tres puntos, volveré a ver el partido y lo analizaré, porque estoy convencido de que podemos jugar de otra forma", ha dicho el técnico francés con semblante serio en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria.

El preparador galo ha sido muy crítico al indicar que si el Real Madrid quiere "esperar algo de lo que tenemos por delante", en referencia a la Champions, su equipo tendrá que jugar "mucho mejor, eso está clarísimo", y se ha quejado de la "cantidad de balones alucinante" que han perdido sus futbolistas, especialmente en el segundo periodo. "Siempre he dicho que no estoy preocupado cuando tenemos el balón, pero sí me voy preocupado", ha explicado Zizou.

El entrenador francés no cree que el resultado haya sido injusto "porque ganamos el partido con dos jugadas a balón parado y es parte del fútbol", pero sí ha reconocido que la Unión Deportiva Las Palmas "lo hizo muy bien" y les ha puesto "en dificultades" con jugadores "que manejan muy bien el balón".

Zidane no cree que sus jugadores estuvieran pensando en la competición continental, y sí en el partido que debían afrontar este domingo ante Las Palmas.