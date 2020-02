El 'youtuber' Vinícius responde a las preguntas más incómodas: "¿Todavía eres virgen?"

Vinícius Jr., a sus 19 años, ha causado verdadero furor desde su llegada al Real Madrid y, aprovechando esta inercia, el brasileño ha abierto un canal de youtube que es un verdadero éxito. Con apenas seis meses de vida, tiene más de 900.000 seguidores. En su último vídeo deja ver su lado más personal respondiendo sin tapujos varias preguntas de sus fans.

El ariete revela qué es lo que más hecha en falta de Brasil e incluso otras cuestiones poco habituales en las entrevistas a las que está habituado. 'Vini' respondió con sinceridad tras ser preguntado sobre con quién tendría "unos besos": entre risas asegura que con "cualquiera de las Kardashians".

Siguiendo por estas línea, un 'follower' quiso profundizar más todavía al preguntarle si seguía conservando su virginidad. Sin embargo, el brasileño se limitó a mostrar esa amplia sonrisa que le caracteriza y asegurar: "Me estás cargando con esta pregunta. No sé quién es peor... él que pregunta o tú que la has elegido, mejor no contestarle", dice en referencia a su community manager.

Más tarde, siendo preguntado por quién era más feo, si él o Modric, se mostró muy respetuoso con el croata: "No voy a responder a eso, tengo mucho respeto por Modric". Al hilo de este comentario, responde a otro fan que le sugiere que diga que es listo cuando alguien le llame feo. Vinícius se defendió asegurando que "no soy sólo listo, no soy para nada feo. Si alguna vez he sido feo, no lo recuerdo", esbozando una gran sonrisa.