Xavi, sobre el Real Madrid: "El Barça no puede jugar a esa suerte histórica que han tenido otros clubes"

El mítico centrocampista español Xavi Hernández concedió una entrevista al youtuber Dj MaRiio y el canal Post United donde repaso la actualidad del FC Barcelona, su futuro como técnico así como la crisis del COVID-19.

Respecto a la temporada que está firmando el Barça hasta el momento fue claro: "Siempre lo veo favorito en Liga. En Champions es más difícil. El Barça las ha ganado cuando ha sido muy superior a sus rivales", afirmó el español.

Tras ello añadió que "el Barça no puede jugar a esa suerte histórica que han tenido otros clubes", afirmó el de Tarrasa. "El Barça tiene que ser muy dominador, muy seguro de sí mismo. La historia dice que gana cuando ha sido mucho mejor que el oponente" esgrimió.

Al hilo de ese concepto de "suerte histórica" y si hacia alusión al Real Madrid, tampoco dejó lugar a la duda: "Sí, al Madrid, sí. ¿Por qué no? No solo el Madrid, también otros clubes la han tenido".

"El Barcelona tuvo suerte en Stamford Bridge, con el gol de Iniesta con diez jugadores y casi sin tirar a puerta. Eso es suerte. Me refiero a que no haces una temporada buena en LaLiga, que quedas cuarto, quinto, sexto... y ganas la Champions. El Barça no ha pasado por eso, el Madrid sí y a eso le llamo tener un poco de suerte", explicó Hernández.

Así mismo, en lo que a la rumorología que le sitúa en un futuro como entrenador del FC Barcelona aseguró que no saber por qué la gente lo ve así, aunque confesó que "me enorgullece y me gusta".

"Ahora que me he probado como entrenador, me veo capaz y es una ilusión, un sueño volver al Barcelona. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, considero al Barça mi casa, es mi vida", aseguró el canterano azulgrana.

Además, defendió estar "aprendiendo muchísimo como entrenador" en Qatar, aunque tiene clara la diferencia de nivel con un banquillo como el del FC Barcelona. "Evidentemente entrenar al Barça son palabras mayores, tienes que verlo claro, estar muy preparado. Es todo un proceso y espero que algún día pueda llegar", concluyó.

En lo que, a la crisis global del coronavirus y su repercusión en el fútbol español, confesó que "sería triste jugar sin público". "Jugamos al fútbol para la gente, a la que le apasiona. Es un lujo ver gradas llenas. Si no hay otra solución, sería la última solución jugar sin público...", añadió.

Respecto al reajuste de competiciones defendió que "se podría reducir el calendario de la temporada que viene" puesto que "ahora no se podría nombrar un campeón o quiénes bajan. Sería muy injusto decidir ahora. Se tiene que acabar todo en el campo. Que el año que viene haya otras formas, pero que se sepan de antemano".