Xavi: "No me preguntéis más por Mbappé, creo que no debo hablar"

La decisión de Kylian Mbappé de dejar el PSG el próximo verano ha eclipsado la actualidad del mundo del fútbol. No se habla de otra cosa y su nombre se ha colado en la mayoría de ruedas de prensa y la de Xavi Hernández no ha sido una excepción. El egarense ha sido preguntado por el asunto pero no ha querido hablar más de la cuenta. La primera pregunta fue directa: '¿Le preocupa que Mbappé acabe en el Madrid?'

"No tengo mucho que decir. Lo único que se ha hecho oficial es que Mbappé se marcha. Cuando sea oficial, me lo vuelve a preguntar. Pero nuestra situación es otra. No puedo contestar más", indicó Xavi.

Ante la segunda pregunta sobre el delantero de Bondi, Xavi quiso zanjar el asunto con gesto serio. "No me preguntéis más por Mbappé, creo que no debo hablar de él", respondió Xavi.

"Gavi debe quedarse"

El entrenador culé no fue más allá en el tema Mbappé, pero sí respondió ante los rumores que ya hablan de que el PSG podría intentar fichar a Gavi por una supuesta petición de Luis Enrique.

"Gavi debe quedarse. Es culé y tiene que ser uno de los capitanes del equipo. No hay color. Haremos una excepción por Gavi porque está lesionado pero deberíamos hablar del presente, de los partidos que tenemos, no del futuro. Gavi es el Barça del futuro", explicó Xavi.

El entrenador egarense, en lo meramente deportivo, afirmó que no ha preparado el duelo liguero ante el Celta de Vigo pensando en el duelo de octavos de final de la Champions ante el Nápoles.

"No pensamos en el Nápoles en este momento; ya habrá tiempo. El partido de Champions no influirá en la alineación de mañana. Vamos paso a paso, y mañana sabemos que son tres puntos muy importantes para mejorar en LaLiga", afirmó Xavi.

"Si queremos optar todavía al título, mañana tenemos que conseguir tres puntos, no podemos fallar más. Sigo pensado que podemos acabar de muy buena manera la temporada", aclaró el entrenador catalán.

Xavi volvió a destacar el "compromiso" que demuestra sus jugadores. "He visto que les fastidia perder, que quieren ganar, que les importa mucho cuando perdemos, que están jodidos. Luego, competiremos hasta donde nos llegue, pero me emociona su compromiso".

Tras el anuncio de su marcha, Xavi considera "lógico" el baile de nombres que aparecen para sucederle, algo que aseguró "no desestabiliza" al equipo. Preguntado por la posible venta de Frenkie de Jong, el técnico del conjunto azulgrana recordó que "quedan cuatro meses para el final de temporada y no es el momento de hablar de salidas", aunque destacó que el neerlandés es "un jugador importantísimo" y que se siente "muy bien" en el club.

