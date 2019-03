Xavi: "Guardiola cambió el fútbol e incluso el estilo del Madrid"

Como motivo del estreno del documental Pep en Sky Spots, Xavi Hernández, el 'sucesor de Guardiola', ha salido a la palestra para repasar la influencia en el mundo del fútbol del nuevo técnico del Manchester City. En el documental también se puede apreciar como Xavi es uno de los testimonios, ya que hay que recordar que el de Santpedor fue compañero suyo en el vestuario culé y después lo tuvo de entrenador en el Barça.

.Cree que Guardiola cambió el estilo del Madrid

"El primer año de Pep comenzó una revolución en el fútbol, hicimos historia. No sólo por los triunfos, sino por la forma en que jugábamos. En pocos años ya nadie juega con balones largos, incluso el Real Madrid cambió su estilo. Cambió el fútbol mundial, no solo el Barça. Pienso que es una de las pocas personas que puede cambiar el fútbol inglés", comenta Xavi durante el reportaje.

Desde su etapa como canterano del Barça, Xavi se fijó en Guardiola, que se convirtió en su ejemplo a seguir: "Joan Vila, que fue mi mentor en La Masia, me dijo: 'Chico, aprende todo lo que puedas de Pep. Su primer toque, cómo gira la cabeza cuando recibe el balón, cuando le presionan, cuando tiene espacios, sus cambios de ritmo, cómo usa ambos pies para controlar el balón'".

Quería jugadores que "trabajasen duro"

Xavi muestra durante el documental su admiración por Pep Guardiola no solo como futbolista sino también como entrenador cuando años después el técnico asumió su nuevo papel en el vestuario: "Lo primero que recuerdo de él como entrenador es que no consentía a ningún jugador que no entrenara duro. 'Es la única cosa que pido, que trabajéis duro para el equipo'. Eso fue una sorpresa para nosotros. La presión arriba era brillante. Fue una revolución del fútbol, una forma moderna de entenderlo".