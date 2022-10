Xavi: "La Champions se nos ha escapado por errores nuestros y decisiones arbitrales"

Xavi Hernández cree que por "prestigio y profesionalidad" el Barcelona debe salir a ganar ante el Viktoria Plzen en el último partido de la fase de grupos de la Champions League, competición que el club azulgrana deja tras haber caído a la Europa League.

"Ganar y jugar bien sería lo ideal. Queremos tener buenas sensaciones para los partidos que quedan de LaLiga. Por prestigio y profesionalidad hay que salir a por todas y a ganar, sería lo ideal para poner fin a esta competición", aseguró en rueda de prensa.

Quiere dejar la máxima competición europea con un triunfo: "No tenemos nada en juego en clasificación pero es un partido importante, queremos terminar bien esta competición que para nosotros ha sido fatídica", resumió el técnico de Terrassa.

"Hay mejor plantilla y hemos dado mejores sensaciones en Europa. No hemos estado a la altura"

El técnico culé reconoció que esta Champions la han dejado escapar ellos: "La hemos perdido nosotros, la tuvimos en nuestras manos y se nos ha escapado. Por detalles, como situaciones arbitrales adversas, pero tenemos que ser autocríticos y no hemos competido ante el Bayern, ni en casa con el Inter con un partido controlado. Son errores que nos harán aprender". Xavi también cree que al Barcelona le ha tocado "el peor grupo en años".

Aun así, ve cosas positivas: "Es cuestión de tiempo, los títulos se ganarán en 2023. Habrá que esperar a ver si tenemos opciones, pero estamos bien situados en Liga y en la Champions no nos ha dado, estábamos en un grupo complicado. El partido en Múnich fue un paso, pequeño, pero fue un paso. Hay que creer y esperar porque soy positivo con lo que veo".

No cree, eso sí, que la eliminación europea sea por falta de actitud: "Nos estamos dejando todo en el campo. En muchos momentos hacemos errores y nos falta madurez. Hay que afrontar con más fe estas competiciones. Es un proceso. El año pasado nos tocó vivir la Europa League y no nos daba. Este año lo hemos perdido nosotros. Hay mejor plantilla y hemos dado mejores sensaciones en Europa. No hemos estado a la altura".

Pedri y Gavi, "con ganas"

Xavi asegura que él, como jugador, afrontaría este partido "al 300%": "Yo quería jugar todos los partidos. Lo veía como una oportunidad de disfrutar y ganar. Todos quieren jugar. Ves a Gavi y Pedri y todos tienen ganas. Nos gusta jugar a fútbol, muchos estarían jugando con los colegas y están jugando la Champions", recordó a sus jugadores.

"Por desgracia y por suerte he vivido la peor época de la historia del club, del 2000 al 2003, y la mejor que fue desde Rijkaard hasta que me retiré, y siguió. Lo he vivido como jugador, hay que insistir y no hay que dudar. Estamos donde no esperábamos, pero no hay que dudar y hay que creer más que nunca. Me pasó como jugador y crecimos e insistimos. Sigo pensando que vamos por el buen camino", ha apuntado el catalán.

Lesiones antes del Mundial

Preguntado por si los jugadores tienen muy presente evitar una posible lesión con vistas al Mundial de Qatar, Xavi admite que es una realidad: "En la mente de los jugadores siempre hay el riesgo de lesión". Eso sí, puntualiza que "también te puedes lesionar en un entrenamiento o en los días previos del Mundial con la selección".

Sin Lewandowski en Pilsen

Preguntado concretamente por una posible titularidad del portero Inaki Peña y del centrocampista Pablo Torre, Xavi ha sido claro: "La idea es que jueguen los dos, haremos cambios".

Por otro lado, el técnico quita importancia a la ausencia de Robert Lewandowski en la lista de convocados: "Estaba en la lista al principio, pero se quejó un poco de estas molestias en la espalda que lleva un tiempo arrastrando". Aclara no obstante que "estará bien para el sábado" para enfrentarse al Almería en partido de Liga.