Villa: "España tiene potencial para luchar con garantías en la Eurocopa"

El delantero asturiano David Villa, que milita en el New York City FC, dijo que la selección española, con la que se proclamó campeón del mundo en 2010 y de la que es máximo goleador, tiene "potencial para luchar con garantías" en la próxima Eurocopa de Francia 2016. "Es un grupo joven con mucho futuro", añadió Villa en una entrevista.

Villa, que el próximo 11 de diciembre jugará con su equipo contra la selección puertorriqueña un partido amistoso para dar un "empujón" al balompié en la isla caribeña, señaló que se encuentra en pleno estado de forma y que está abierto a cualquier posibilidad en el futuro.

"Me quedan dos años de contrato con el New York City FC y después ya se verá", subrayó el delantero español, de 33 años, que concluyó su primera temporada con el equipo neoyorquino con 18 goles, un balance a nivel personal positivo, aunque lamentó que su equipo no lograra el objetivo de clasificarse para la fase de eliminatorias del campeonato estadounidense.

Villa, que promociona estos días en Puerto Rico el partido de su equipo contra la selección caribeña, dijo que, aunque algunos no lo sepan, la Liga estadounidense, la Major League Soccer, es "muy competitiva" y exige una puesta a punto total si se quiere rendir.

"No merece la pena compararla -la Major League Soccer- con la Liga española. La diferencia está en el formato de 'play-off' -eliminatorias-", destacó el internacional español, para quien el campeonato estadounidense crece con fuerza año tras año.

En cuanto a la Liga española en la que militó tantos años -en Sporting, Zaragoza, Valencia, Barcelona y Atlético de Madrid-, dijo que el "Barcelona está por encima" en estos momentos, pero que queda mucho hasta que termine el campeonato.

Villa resaltó que el dominio que ejercen habitualmente Real Madrid y Barcelona en el campeonato español se ha visto alterado en los último años con la fuerte irrupción del Atlético de Madrid que entrena Diego Pablo "Cholo" Simeone.

"Por el bien del campeonato español me gustaría que hubiera más equipos en la elite", destacó Villa sobre el dominio de los dos 'grandes'.

El delantero se refirió al Barcelona, equipo en el que militó tres temporadas, entre 2010 y 2013, y apuntó que juega muy bien, en parte gracias al "tridente" en la delantera que forman el brasileño Neymar da Silva, el uruguayo Luis Suárez y el argentino Lionel Messi.

"Messi es el mejor del mundo", dijo sin dudar Villa al ser interrogado sobre quién está en el primer lugar de sus preferencias en la elite del fútbol mundial.

"No hay duda. Por lo que ha hecho y de verlo entrenar", subrayó sin vacilar el delantero español.

De vuelta sobre su presente en Estados Unidos, indicó que está centrado en hacer una buena campaña con el New York City FC en la temporada que empieza el próximo mes de marzo. Villa destacó que se siente feliz gracias a que su familia se ha adaptado a la ciudad de los rascacielos y que vivir en Nueva York es una gran oportunidad.