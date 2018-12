Cristiano Ronaldo: "En otros lugares alguien se siente más grande que los demás; en la Juventus son más humildes"

Cristiano Ronaldo asegura en una entrevista en 'La Gazzetta dello Sport' y 'Corriere dello Sport' que no echa de menos a Messi: "No... He jugado en Inglaterra, España, Italia, Portugal, he ganado con mi selección... mientras él todavía está en España. Tal vez él me necesite más. Para mí, la vida es un desafío, me gusta y me gusta hacer felices a las personas. Me gustaría que viniera a Italia algún día. Como yo, acepta el reto. Pero si él es feliz allí, lo respeto. Es un jugador fantástico, un buen tipo. Esta es mi nueva vida y estoy feliz".

Sobre no haber ganado este año el Balón de Oro: "Creo que me lo merezco todos los años, trabajo para eso, pero si no gano no es el fin del mundo. En el campo hice todo lo posible para ganarlo, los números no mienten, pero no creo que esté menos contento al no ganar. Tengo amigos fantásticos y tengo familia, juego en uno de los mejores clubes, ¿crees que me iré a casa y empezaré a llorar? Por supuesto que estoy decepcionado, pero la vida continúa y trabajo duro. Así que felicitaciones a Modric, se lo merece, pero el próximo año nos volveremos a ver y haremos lo que sea para estar allí de nuevo."

Cristiano, sobre su adaptación a la Juventus y a sus nuevos compañeros en Italia: "No es justo mencionar sólo algunos, pero puedo decir que este es el mejor grupo en el que he jugado. Aquí somos un equipo, en otros lugares alguien se siente más grande que los demás, pero aquí todos están en la misma línea, son humildes y quieren ganar. Si Dybala o Mandzukic no marcan, los ves felices, sonriendo. Para mí es hermoso, percibo la diferencia. Aunque en Madrid son humildes, aquí siento que lo son más. Es muy diferente a Madrid, esto es más una familia".

Cree que el equipo no debe obsesionarse con la Champions: "No debe ser una obsesión, pero este equipo es muy fuerte". Se refiere también a un posible enfrentamiento contra el Real Madrid en Champions: "Para mí, es lo mismo. El pasado es pasado, ahora quiero ganar para la Juventus, tengo que defender estos colores y el resto no cuenta. Si jugara contra el Madrid, trataría de dar lo mejor de mí".

Solo abre a Marcelo la puerta del Real Madrid: "Veo que se escribe de James, Bale, Asensio... pero siendo honesto, la Juventus no necesita otros jugadores. Debes hablar con el presidente. En el futuro, no lo sé. Marcelo es fuerte, nosotros abrimos la puerta a los buenos jugadores y Marcelo es uno de ellos".