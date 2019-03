Víctor Sánchez del Amo renueva como entrenador del Deportivo de la Coruña

El entrenador del Deportivo de La Coruña, Víctor Sánchez del Amo, ha renovado igual que todo su cuerpo técnico hasta el final de la próxima temporada, la 2016/17, y seguirán al frente del equipo coruñés, al que ahora mismo tienen situado en la novena posición a 4 puntos de la zona europea, y ha asegurado estar contento por poder seguir ayudando a su equipo "a crecer".

"No ha habido ningún problema para firmar, queríamos que el club diera la noticia, tiene el privilegio de dar la primicia. Nuestra relación con el Deportivo va mucho más allá de lo que se escriba en un papel, tiene más importancia la sensación de querer seguir mucho tiempo aquí ayudando al Depor a crecer", apuntó en rueda de prensa.

Víctor calificó de "gran noticia" su renovación y la de su cuerpo técnico. "Estoy encantado, muchas gracias al Consejo por depositar su confianza a nosotros. Agradecemos a los jugadores, a la afición, porque juntos nos hace más fuertes para seguir trabajando unidos y lo seguiremos haciendo la temporada que viene", ahondó.

"Ni se nos pasa por la cabeza irnos al grande, solo pensamos en hacer grande al club. De mutuo acuerdo, pensamos en por qué hacer un contrato complicado si es más importante el querer trabajar aquí todos juntos. Hacer un contrato sencillo de un año es la forma más sencilla de hacerlo", recalcó el técnico, quien quiere centrarse en lo meramente deportivo.

Por ello no cree que esto sea un gesto de agradecimiento sino un incentivo a seguir trabajando. "No nos consideramos merecedores de ningún premio como cuerpo técnico, para nada. Nuestro trabajo es de equipo. No queremos un protagonismo que no nos corresponde, en un mundo el del fútbol donde los jugadores son los únicos protagonistas", comentó.

Y, para empezar a celebrar la renovación, espera ganar al Rayo Vallecano en la próxima jornada. "Será un partido de nuestra Liga total, contra un rival directo. Será dificilísimo porque el Rayo es un equipo que todo el mundo lo conoce, y tiene una característica como nosotros, que juegue donde juegue busca la victoria", avisó.