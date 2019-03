Vicente Del Bosque: "La próxima lista de convocados se aproximará a la de la Eurocopa"

El seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, aseguró que la próxima lista que ofrezca la semana que viene para los amistosos ante Italia y Rumanía "se aproximará" a la definitiva para la Eurocopa de Francia, confirmando que son optimistas de poder contar con Diego Costa, que se retiró lesionado el pasado miércoles del Chelsea-PSG.

"Daremos una convocatoria para los dos amistosos y buscaremos aquellos que, no digo que sean los que vayan a ir de forma definitiva a la Eurocopa, pero haremos una lista aproximada de los que nos representarán", señaló Del Bosque antes de recoger en Valladolid el Premio Especial que le ha otorgado Escuelas Católicas de Castilla y León "por ser un maestro ejemplar".

En este sentido, recalcó que los médicos están "en contacto" con Diego Costa, cuya lesión "parece que no es de mucha importancia". "Veremos si puede venir. Está jugando muy bien con su equipo y es un hombre importantísimo", confesó.

Sobre David de Gea, que este jueves tuvo una buena actuación contra el Liverpool, el salmantino dejó claro que hay "tiempo por delante" para decidir el portero titular. "Siempre hemos dicho que contamos con él y nos alegra que todos los que vengan se encuentren en buenas condiciones. Ante el Liverpool hizo un buen partido", apuntó.

"Mi continuidad es un asunto menor. Todo está en orden y ahora nos tenemos que enfrentar a una competición de la que somos los campeones y hay mucho tiempo por delante para resolver mi futuro", subrayó sobre su marcha del combinado nacional, dejando claro que serán "el presidente y la Junta Directiva" los que tomen la decisión.

Del mismo modo, Del Bosque indicó que "no debe de haber ningún inconveniente" en el uso de Periscope en las concentraciones. "A lo mejor colisiona con algún asunto que la UEFA no permite, pero hemos sido bastante liberales y las redes sociales no han alterado la convivencia de la selección", admitió.

Finalmente, tuvo palabras para el Real Valladolid y su técnico, Miguel Angel Portugal, un buen amigo suyo. "No puedo opinar del juego, pero está a cinco puntos del sexto y todavía hay mucha temporada por delante. La Segunda es muy igualada y difícil y ojalá que a Miguel y al Valladolid les vaya bien", sentenció.