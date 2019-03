Vicente del Bosque: "Me cansa el asunto de Piqué"

Vicente del Bosque, seleccionador español, valoró la clasificación conseguida a la Eurocopa 2016 de "buena pero con sufrimiento", satisfecho del rendimiento de nuevos jugadores que han dado el relevo a los campeones de todo.

"Hemos hecho una clasificación buena pero con sufrimiento, nos ha costado muchísimo. Es para felicitarnos, después de la derrota en Eslovaquia supuso un lastre en toda la fase de clasificación. En juego y en la renovación del equipo hemos avanzado. Tenemos un equipo prácticamente hecho. No un once pero sí una idea de cómo queremos jugar", analizó.

Cauto con las lesiones

Del Bosque fue cauto con las lesiones de David Silva y Álvaro Morata, a la espera de que lleguen los resultados de las pruebas que les están practicando en un hospital de Logroño. "De los lesionados no puedo informar nada hasta que no hagan las pruebas y están en ello los médicos. No sabemos y no me quiero anticipar a nada, hay que esperar a que vengan los médicos con el resultado de las pruebas", afirmó.

En su lectura del partido ante Luxemburgo, Del Bosque se mostró satisfecho por la imagen ofrecida. "Hemos controlado el partido y hemos tenido la iniciativa, menos al inicio de partido que parecía que podían hacernos daño, el resto lo hemos controlado bien con bastantes ocasiones de gol".

Del Bosque asegura, además, que los seis goles en nueve partidos de Alcácer con la Roja no tienen por qué compararse con el rendimiento de Diego Costa. "Lo importante es que cuando le toque jugar a uno marque y que otro se identifique con el equipo, se sienta cómodo y sea eficaz. No hay que parcelar en quién ha metido los goles".