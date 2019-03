Vero Boquete: "A las jugadoras españolas les falta nivel físico"

La mediapunta Verónica Boquete, capitana de la selección nacional de fútbol femenino y actualmente en el Bayern Múnich alemán, ha afirmado que a las jugadoras españolas les falta "nivel físico", en comparación con las de otras ligas, debido a que su deporte aún no es profesional en el país.

Vero Boquete, que se encuentra estos días con su equipo en una concentración invernal en la provincia de Cádiz, ha argumentado que la diferencia que ha notado entre otras ligas en las que ha estado -Estados Unidos, Suecia, Rusia o Alemania- y la española está sobre todo en lo físico, "porque al final en España no hay las mismas condiciones, no es profesional, no puedes entrenar tanto".

"Pasas de entrenar de tres a cuatro sesiones a la semana a entrenar ocho, como en Alemania, y a dedicarte al cien por cien. Por esto, el nivel futbolístico en el campo y el ritmo es mucho más alto, mucho más intenso. Es una realidad que de momento en España no tenemos", ha relatado la compostelana.

La delantera, que el próximo abril cumplirá 29 años y que actualmente es considerada la mejor jugadora española, ha relatado que una lesión ha hecho que su inicio de temporada en el equipo alemán "haya sido un poquito complicado", aunque ha reconocido que está "encantada" en el Bayern. "Es un club fantástico, uno de los mejores de Europa, que en los últimos años ha hecho mucho por el fútbol femenino y cuyo objetivo en los próximos años es ser el mejor equipo de Europa. Estamos todavía en crecimiento, el equipo no está hecho ni nada parecido pero la cosa va bien", ha señalado.

Sobre el nivel de la Bundesliga, ha comentado que "es muy potente". "Es una liga muy competitiva, actualmente es la mejor liga del mundo. Hay tres o cuatro equipos que están muy por encima, pero se puede decir de cualquiera. Todos los domingos es complicado, eso es lo que la hace una liga muy potente y física, como es el fútbol alemán, pero también muy táctica y cada vez más técnica", ha dicho.

Vero Boquete ha apuntado sobre sus experiencias en diferentes ligas que en todas ellas se ha "adaptado siempre rápido y bien", pero que su "mayor nivel" y donde más ha "disfrutado" fue en el Tyresö sueco, "un equipo con algunas de las mejores jugadoras del mundo", ha destacado.

La gallega también se ha referido al partido que este sábado disputarán en el sevillano estadio de La Cartuja ante el Arsenal, equipo que está concentrado en la provincia de Huelva y en el que juegan tres compañeras de la selección nacional, la delantera Natalia Pablos y las centrocampistas Vicky Losada y Marta Corredera, y el entrenador es el madrileño Pedro Martínez Losa.

"Será especial, porque somos españolas y estamos en equipos extranjeros y nos vamos a encontrar aquí en Sevilla en un partido con tanto renombre y tan importante como es este. Será un partido amistoso pero con una connotación especial. Será bonito de jugar y espero que lo disfrutemos mucho", ha subrayado.