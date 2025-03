Venden una taquilla del antiguo San Mamés por 3.000 euros

Los aficionados al fútbol y al coleccionismo buscan a diario objetos con un valor simbólico o sentimental que para muchos puede valer miles de euros. Las redes sociales y las plataformas 'on line' de venta de objetos han posibilitado la búsqueda y las ofertas, algunas se pueden calificar como insólitas o estrafalarias. Es el caso de un anuncio en la web de 'Wallapop' donde un usuario pone a la venta la taquilla de venta de entradas del antiguo y mítico estadio de San Mamés en Bilbao.

Para muchos no será más que un trozo de metal roñoso pero para otros un recuerdo imborrable de la conocida como 'Catedral' del fútbol, el famoso campo del Athletic Club de Bilbao. El precio de este insólito objeto es de 3.000 euros y la información que se ofrece es escueta: "Vendo taquilla del estadio de San Mamés. Procede de su demolición. Aupa Athletic. Buen estado".

El anuncio de este singular objeto de colección, que lleva un mes publicado, aún no ha encontrado comprador pese a contar con bastantes visualizaciones. Sin duda ser único, al no conservarse más porque tras la demolición su destino general fue a vertederos, le confiere un valor coleccionable pero quizá, al menos de momento, no demasiado atractivo (mera conjetura de quien escribe), o por su precio o por dificultad para exponerlo. Ah, y porque se entrega en mano, no se hacen envíos.

Asientos de San Mamés o un bastón con un escudo del Athletic

No es único objeto originario del antiguo San Mamés que encontramos en la misma página de compraventa. También procedentes de la demolición se ofrecen dos asientos del antiguo campo de fútbol. No son contiguos porque su numeración no es correlativa y, pese a que el anuncio habla de que se encuentran en buen estado, las fotografías adjuntadas parecen indicar, a nuestros ojos, cierto deterioro. Su precio es de 1.000 euros y se advierte que solo se atenderá a "intersad@s de verdad" y que se pagará y se recogerá "en mano".

Rebuscando entre los anuncios damos con uno similar: "4 asientos antiguos de San Mamés". En este caso sí son seguidos, aparentan estar en mejor estado, y su precio es bastante inferior, 300 euros. Desde luego dos ofertas muy dispares.

Otro un tanto estrafalario es un bastón con un escudo del Athletic Club en su pomo. El usuario que lo pone a la venta pide por él nada menos que 2.444 euros. Para ver si el precio está justificado leemos su descripción: "Vendo bastón de madera de bambú del Athletic club de Bilbao en estado nuevo sin utilizar (impecable). Es un bastón antiguo que tiene, cómo mínimo, 70 años... Tiene en la empuñadura una insignia antigua con el escudo de equipo y la punta es de goma, completamente nueva, a pesar de los años. Mide 90 cms".

Ciñéndose a las especificaciones no parece justificado su valor, más allá de que pudiera superar los 70 años de antigüedad. ¿Qué factor hace que se valore, por parte del vendedor, de manera tan elevada?. Seguimos leyendo y encontramos, a su parecer, la variable determinante: "Viene de colección privada. Artículo único en 'Wallapop' y España. No lo tiene ni el propio club".

Que no lo tenga ni el propio club, pese a no ser un artículo oficial ni elaborado por el Athletic Club en su historia, es la razón que esgrime el usuario, al parecer una tienda vintage de La Coruña, para intentar seducir a posibles compradores. De momentos el anuncio cuenta con más de 1.000 visualizaciones pero solo dos lo han marcado como favorito.

Como productos que todos consideraríamos más coleccionables destaca, sobre todo por su precio, un banderín irremplazable del Athletic Club de Bilbao firmado por jugadores históricos. Pieza imprescindible de coleccionista. El banderín es del centenario del club (1998) y está firmado por los históricos Julen Guerrero, Dani, Koldo Aguirre, Iríbar y Txetxu Rojo. Altísimo valor emocional". Así reza el anuncio de un artículo por el que se pide 10.000 euros.

También una escultura con forma de "león fabricado en hierro del 6, galvanizado y pintado para exterior". Se dice que se encuentra en la exposición en tienda del Athletic Club de Bilbao y se pide por ella 3.500 euros. Sin duda, a nuestro entender, es objeto más atractivo para exponer, pero quizá sin el valor simbólico y emocional que se atribuye a los otros detallados.

