Varane reconoce que sufrió conmociones cerebrales con Francia y el Real Madrid: "Es un problema de salud real"

Raphaël Varane, futbolista del Manchester United, ha concedido una entrevista al diario L'Équipe en el que ha explicado que sufrió conmociones cerebrales en algunos partidos con la selección francesa y el Real Madrid, una circunstancia que afectó a su rendimiento en el terreno de juego. En concreto, el internacional galo recuerda el partido de octavos de final que disputó el 7 de agosto de 2020 contra el Manchester City cuando vestía la camiseta del Real Madrid.

"Durante ese partido tenía una conmoción cerebral. Lo sentí desde el calentamiento, me dije: 'despierta'. Casi quería darme una bofetada. Durante el encuentro, mis primeros tres balones fueron técnicamente limpios, pero era demasiado lento. No podía concentrarme, era como un espectador. El partido me fue mal y, en retrospectiva, me di cuenta de que estaba relacionado con el shock que había sufrido. Me cuestioné mucho y, finalmente, me di cuenta de que estos errores insólitos no habían caído del cielo", admite Varane.

El futbolista francés relata que esa conmoción se produjo en el partido previo ante el Getafe, cuando sufrió un balonazo en un córner, y que le afectó ante el conjunto inglés.

"Seguí un protocolo de recuperación de cinco días sin mucho esfuerzo. Luego tuvimos unos días libres y recuerdo sentir un cansancio intenso, pero pensé que estaba relacionado con la descompresión habitual de final de temporada. Cuando reanudé el entrenamiento, aún no me había recuperado del cansancio ligado al shock que había sufrido. Me sentí sin energía preparándome para el partido de Liga de Campeones contra el Manchester City, pero no era consciente de que tuviera relación con el golpe. Quizás si hubiera hecho una prueba para evaluar mis capacidades de recuperación, habría pospuesto mi recuperación y entonces podría haber vuelto a jugar con un nivel de energía normal", recuerda Varane.

El defensa francés explica que ha sufrido conmociones cerebrales en al menos tres partidos durante su carrera.

"He tenido varia conmociones cerebrales. Si repasamos tres de los peores partidos de mi carrera, hay al menos dos en los que había sufrido una conmoción cerebral unos días antes: contra Alemania en los cuartos de final del Mundial de 2014 y con el Real Madrid ante el Manchester City en los octavos de final de la Liga de Campeones 2020", indica Varane.

Varane y su conmoción en el Mundial de 2014: "Si alguien me hubiera hablado en ese momento..."

Respecto a los cuartos de final del Mundial de 2014, Varane también atribuye su bajo rendimiento a un balonazo que recibió en la cabeza en el partido de octavos que había disputado frente a Nigeria el 30 de junio. Aunque terminó el encuentro con Nigeria, al final contó que no se sintió bien y se le aplicó un protocolo de recuperación.

"Si alguien me hubiera hablado en ese momento ni siquiera sé si hubiera podido responder. No recuerdo el partido después de este shock", admite sobre el final del partido ante Nigeria.

Aunque los técnicos de la selección francesa se plantearon si estaba en condiciones de jugar de nuevo, al final estuvo en el campo frente a Alemania y, según su propio juicio, lo hizo "mayormente bien, aunque (perdió) el duelo frente a (Mats) Hummel" en el gol que encajó Francia.

"Cuando sabes que las conmociones cerebrales repetidas tienen un efecto potencialmente fatal, te dices a ti mismo que las cosas pueden salir muy mal. En ese momento no era un hombre de familia, pero hoy, con 30 años y tres hijos, pienso diferente", apunta Varane.

Por último, el defensa del Manchester United avisa sobre los riesgos que implican los remates y despejas de cabeza.

"En el Manchester United nos recomendaron no hacer más de diez cabezazos por entrenamiento. Mi hijo de siete años juega al fútbol y le aconsejo que no dé cabezazos... Reconocer una conmoción cerebral y tratarla bien es un verdadero desafío. Es un problema de salud real, incluso puede ser vital. Las cosas van cambiando poco a poco, pero aún podemos avanzar en este ámbito", concluye Varane.

