Van der Vaart advierte a Lamine Yamal: "Si piensas que eres una especie de Dios..."

La guerra dialéctica entre Rafael van der Vaart y Lamine Yamal suma otro episodio. Todo comenzó antes del choque de la Nations League entre España y Países Bajos, cuando el exjugador neerlandés lanzó una crítica al futbolista del Barça: "Parecía que a Lamine Yamal no le sentó bien (enfrentarse a Hato). Son cosas en las que me fijo: veo cosas que me empiezan a molestar un poco. Pantalones un poco bajados, no esforzarse mucho, gestos un poco superficiales...".

"Su publicación en Instagram no me preocupa. Solo espero que mantenga los pies en la tierra"

Lejos de quedarse callado, el joven talento culé respondió donde más le gusta: sobre el césped. A sus 17 años, Lamine firmó un auténtico golazo en Mestalla para poner el 3-2 y lo festejó bajándose los pantalones, en una clara réplica a las palabras del neerlandés. Luego, redondeó su respuesta con una publicación en Instagram: una imagen de Van der Vaart acompañada de este mensaje directo: "Pantalones bajados, un gol, penalti fallado y en semifinales". Para rematar, soltó un divertido: "Hehehehehe ¡Vamos España!".

La respuesta del exjugador de 42 años no tardó en llegar. Lejos de apagar el incendio, volvió a escena desde el plató de la televisión neerlandesa NOS: "No debería preocuparse tanto por lo que dice un exjugador que está demasiado gordo. Su publicación en Instagram no me preocupa. Solo espero que mantenga los pies en la tierra. Me parece un jugador increíble".

Y aunque el ex del Real Madrid reconoció la calidad del gol y del futbolista, no dejó pasar la oportunidad de lanzar otro recado: "El gol fue realmente de categoría. Un gol mundial, igual que el jugador. Aun así, le aconsejaría que no se preocupe tanto por un exjugador que está demasiado gordo y dice algo sobre él. Eso no tiene ninguna importancia".

"Me molestan un poco sus intenciones"

"Tiene 17 años y es muy bueno, pero me molestan un poco sus intenciones. Cuando recibes tantos elogios a los 17 años, también empiezas a creer que el mundo entero gira alrededor tuyo. Si luego añades gestos y piensas que eres una especie de Dios, entonces podrías convertirte en una persona desagradable. Solo veo que sus pantalones se cayeron un poco, estaban un poco bajos, con indiferencia", advirtió el neerlandés.

