Valverde: "¿Neymar? En el fútbol todo es posible, pero veo muy difícil su vuelta"

¿Volverá Neymar?

"Neymar está en otro equipo. Ni estamos en el mercado ni veo que sea una opción a corto plazo".

Un retorno "difícil"

"En fútbol todo es posible pero la vuelta de Neymar la veo muy difícil".

Su renovación

"No me entero mucho de lo que se habla de mi renovación. No me afecta demasiado".

El papel de la 'Masía'

"Mi percepción de la cantera es buenísima. Dentro de poco tendrán oportunidades seguro".

Un partido exigente

"No me preocupa que el Barça-Sevilla sea después del parón".

Piqué y sus negocios

"No me preocupan los viajes de Piqué. Lo único que me fastidia es que ha tenido una idea buenísima y yo no".

Defensa contra Messi

"Sabemos que puede suceder un marcaje al hombre a Messi. Lo tenemos en cuenta".

Un Sevilla con todo

"Estoy seguro de que el Sevilla no le va a dar la espalda al partido. Vendrán sin reservas".

El caso Vidal

"He hablado con Vidal. Intentamos solucionar los problemas dentro del vestuario para que no se monte lo de esta semana".

Su relación con la directiva

"Tengo buenas sensaciones con la directiva del Barça".

Defiende su gestión

"Es el primer momento desde que llegué en que no somos líderes".