Valverde: "Me gustaría saludar a Julen en el Clásico"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha señalado en la previa del partido contra el Inter de Milán, en la tercera jornada de la Liga de Campeones, que no le da "mucha urticaria" que se hable de 'Messidependencia', con el argentino lesionado, y ha lamentado que pierden su "genialidad".

"No me da mucha urticaria lo de la 'Messidependencia'... Es evidente que marca el juego del equipo porque es quien es y lo demuestra cada día. Que hablen de eso puede que sea para herirte, pero Messi es el mejor que hemos visto y es normal. No tenemos su genialidad pero tenemos que ser efectivos", aportó en rueda de prensa.

Tiene claro que no poder contar con Messi "condiciona mucho" el juego de su equipo, pero también que tiene alternativas para intentar salir de este tramo de unas tres semanas sin él.

"Es un reto sacar los partidos adelante, tenemos partidos importantes. Ahora estamos en la 'Champions', luego el Clásico... Le vamos a echar de menos pero queremos hacerlo ganando", aportó.

"Cuando tienes la baja de un jugador tan importante es muy difícil que todo el peso de ese jugador recaiga en otro, es una cuestión de conjunto. Tenemos que intentar que no sólo haya un jugador que tenga que asumir la responsabilidad, porque como Messi no hay otro", pidió en este sentido.

Tiene "varias opciones" para suplir a Messi, aunque no sea de forma directa. "Tenemos jugadores para jugar en esa posición o para cambiar la forma de jugar, aunque no el estilo que es el que es. Pero no le voy a echar un cable al entrenador rival", comentó.

Precisamente, sobre el Inter de Milán, que llega al Camp Nou con los mismos seis puntos que el FC Barcelona y en una gran forma, aseguró que espera a un rival en estado de gracia.

"Lleva siete partidos ganados. Además es un rival que no se rinde nunca, varios de esos partidos los ha conseguido ganar en los últimos minutos", señaló. "Tienen un buen espíritu, quiere apretar alto y jugar en tu campo, se instala en campo contrario con la intención de jugar. Espero un partido bonito y tres puntos importantes porque nos jugamos el liderato y estar más cerca de la siguiente ronda", comentó sobre este duelo.

Un partido clave en la lucha por el liderato. "Somos dos equipos con seis puntos y los que nos siguen tienen cero puntos. Te puede llevar a pensar equivocadamente que no es un partido decisivo pero sí lo es porque jugamos en casa y queremos dar un primer toque al Inter. Para nosotros es importante, desde luego", manifestó.

Sin Messi, ante el Inter podría jugar Ousmane Dembélé o el defenestrado Malcom, a quien dio un toque de atención. "Malcom ha participado poco pero tiene que estar preparado para cualquier momento en que tenga que salir. Y no podemos saber cuándo puede ser", señaló.

"A Dembélé le pueden afectar los pitos lo mismo que a los demás. El pierde un balón, Rakitic pierde un balón, Coutinho pierde un balón, todos pueden perder el balón. Que el público sea más exigente en un momento determinado nos pasa a todos. Queremos esa exigencia", aseguró en referencia a los silbidos al francés contra el Sevilla.

La comparecencia tuvo su momento de broma cuando el exjugador blaugrana Hristo Stoichkov pidió turno y cerró la rueda de prensa con un ruego: poder jugar por la banda o por el centro en sustitución de Leo Messi.

"Vaya, hombre. No lo había pensado hasta este momento, pero le voy a dar una vuelta. De todos modos mantente cerca por si acaso", aseguró un sorprendido y distendido Valverde al búlgaro, uno de los embajadores del club.