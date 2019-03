Valverde: "Creo que no hay diferencias entre el Madrid de Zidane y el de Benítez"

CREE QUE LA DIFERENCIA LA ESTABLECIÓ LA PEGADA

El entrenador del Athletic aseguró no haber visto "mucha diferencia" entre el Real Madrid de Benítez y el de Zidane. "Creo que no hay diferencias. Más que nada, porque considero que es pronto. Ha pasado apenas un mes. Las características de los jugadores todos sabemos cuáles son. El mando del entrenador se ve con más tiempo. Ahora, son lo que son, te descuidas y te matan a la contra. Pero no he visto mucha diferencia, la verdad", explicó Valverde.