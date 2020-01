Valverde: "No creo que la demanda afecte al rendimiento de Vidal"

Vidal y su demanda han sido el tema alrededor del que ha girado la rueda de prensa de Valverde antes del derbi contra el Espanyol. Algo sobre lo que el técnico culé ha sido claro: "Supongo que en las cuestiones contractuales, no sólo en este caso, habrá diferencia de criterios. Supongo que se solucionará y se hará de carácter interno. No me parece que sea la primera vez que ocurra ni será la última. Conociendo a Arturo, no creo que le afecte en el trabajo diario. Se entrena normal y es la misma persona de siempre", ha dicho.

Sobre el derbi catalán, ha hablado de la tensión entre ambos equipos: "De lo que se trata es de que, emocionalmente, los dos equipos estén a la par. Para que luego, en lo futbolístico, el que genere más y conceda menos, se lo lleve. Nuestra intención es salir fuertes", declaró

El Espanyol es colista. Sobre sus posibilidades de salvación , el preparador culé ha dicho: "Me gustaría que siguiera en Primera, sin ninguna duda. Si lo logrará, no lo sé. Cuando un equipo va último al acabar la primera vuelta, significa que tendrá que sumar muchos en la segunda. Pero no veo que esté tan descolgado. Creo que el último partido del año les hizo daño, pero todavía hay margen".

"Cuando hay un cambio de entrenador se busca un revulsivo, un cambio de tendencia. Cuando sucede es porque los resultados no han sido los mejores. Intentarán comenzar una segunda vuelta con una idea diferente. A ver cómo la van asimilando. Está claro que tienen experiencia en estas situaciones. Ya sacó al Alavés de una situación más difícil. Que yo jugara allí y él aquí, es una anécdota", dijo sobre la llegada de Aberlardo al banquillo perico.

"Cada uno interpreta esa palabra como quiere. Hay que admitir que puedes ganar, empatar y perder. Eso, a veces, depende de cinco centímetros. Yo me lo planteo como que siempre debes intentar el 100% y llevarlo todo al extremo para conseguir una cosa. Esa es la base del éxito. No te puedes quedar a medias y tienes que quedarte con la sensación de que lo intentaste todo. El intentarlo y jugártela cada día es un éxito. Prevalece por encima de perder un partido por cualquier cosa", dijo sobre si supondría un fracaso un año en blanco.

Dani Olmo es un jugador que parece estar cerca del Barcelona: "Es un jugador que ha estado aquí, es bueno, pero está en otro equipo. No hablo de conjeturas". ha confesado.

"Tuvo un problema en el tendón desde hace tiempo y contemplamos que fuera baja en un corto espacio de tiempo. Mañana no estará y pensamos que para la Supercopa será difícil también. Pensamos que estará para el partido después de la Supercopa", aclaró sobre la baja de Ter Stegen.

"Cada uno lo ve desde su punto de vista y siempre uno piensa que su club es el mejor. No alcanzo a contar los títulos que ha conseguido cada uno en estos diez años ni la importancia que le da cada uno a cada título. Ha sido una década extraordinaria para el club y siempre queremos mejorar, lo que pasa es que el listón está muy alto", concluyó hablando sobre el mejor Barça de la década.