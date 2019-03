Valverde: "Aduriz se encuentra bastante bien de su lesión"

El jugador del Athletic Club Aritz Aduriz se encuentra "bastante bien" de la lesión muscular que sufrió hace días en el partido europeo frente al Sevilla y podría volver al equipo en el encuentro ante el Celta que se jugará el 1 de mayo en San Mamés, tal y como ha dicho Ernesto Valverde, su técnico, ante los medios.

"No sabría decir si va a estar el domingo que viene. Siendo muy optimista me gustaría pensar que sí. Si no está para el Celta, para Las Palmas -la siguiente jornada- pienso que sí. Aunque no soy doctor ni adivino", ha bromeado el técnico, Ernesto Valverde, en la rueda de prensa anterior al partido contra el Levante.

Aduriz sufrió durante ese encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Europa League, que se jugó el pasado día 14 en el Sánchez Pizjuñan, una lesión "leve miotendinosa en el bíceps femoral de la pierna izquierda" que le mantiene desde entonces fuera del equipo.

También se ha mostrado optimista el técnico sobre el contratiempo que sufrió Sabin Merino el día 3 ante el Granada, una rotura muscular "de grado II" en la pierna derecha que en principio le iba a hacer perderse el resto de temporada. "Puede estar antes de lo que pensamos. Somos optimistas, pero no vamos a correr ningún riesgo. En principio lo descartamos para toda la temporada y ahora quizás en función de como vayan los partidos... Pero no vamos a correr ningún riesgo porque no me gustaría que nos fuéramos de vacaciones con jugadores tocados", ha incidido.

Por último, sobre el estado de Óscar de Marcos, que se ha quedado fuera de la convocatoria para el encuentro frente al Levante, ha señalado que el jugador alavés sufre un "problema de pubis" y que ha "considerado que lo mejor era que descansara en este partido".