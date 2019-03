El Valencia vuelve a ganar en la Liga BBVA tras más de tres meses

Mucho han tenido que esperar los aficionados valencianistas para volver a saborear el dulce aroma del triunfo en la Liga BBVA. Tanto que alguno ya ni recordaba cuándo fue la última vez que alzaron los brazos al cielo para festejar una victoria. Para celebrar el hecho de sumar tres puntos en un mismo partido. Sí, no está acostumbrado el Valencia a estas cosas. No está acostumbrado a haber estado más de tres meses sin conseguir un triunfo.

Ha sido ante el Espanyol, otro equipo que también está sumido en bastantes problemas y que tiene a Galca en la cuerda floja. Una victoria sufrida, obtenida con coraje y corazón más que con fútbol, y con remontada incluida porque los blanquiazules se adelantaron con un tanto de Duarte. Lejos de venirse abajo y de agachar la cabeza, los de Gary Neville se levantaron y se hicieron con el partido gracias a los tantos de Negredo y de Cherysev. Ambos dieron al británico su primer triunfo en Liga.

Y es que a pesar de que llegó para mejorar los números de Nuno no está siendo ni mucho menos así. Desde el 7 de noviembre no conseguía ganar el Valencia. Desde hace más de tres meses. Noventa y ocho días pasaron para que la goleada ante el Celta en Vigo por 1-5 no sea ya la última victoria de los che en la competición de la regularidad. Siete empates y cinco derrotas en 12 partidos, ese ha sido el bagaje hasta el partido frente al Espanyol para un equipo que se ha acercado peligrosamente a puestos de descenso.