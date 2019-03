Valbuena: "No tendría problemas en jugar la Eurocopa con Benzema"

Mathieu Valbuena no descarta compartir selección de Francia con Karim Benzema en la próxima Eurocopa 2016. Al menos por él, tal y como ha reconocido en una entrevista difundida por la cadena 'TF1', no habría ningún problema en que eso sucediera, a pesar de haber sufrido un presunto chantaje en el que el delantero del Real Madrid está imputado y que, como medida cautelar, la justicia impide cualquier tipo de contacto entre ambos jugadores.

"Todo es posible. no habría problema en jugar con Benzema en la selección", dijo un Valbuena que se quedó fuera de la última convocatoria de Didier Deschamps con Francia. "Hablé con el seleccionador y comprendí su decisión. Cuando me lo anunciaron me costó aceptarlo, pero con perspectiva he llegado a entenderlo", afirmó el futbolista del Olympique de Lyon.

Valbuena confía en no quedarse fuera de la lista para la Eurocopa: "Mis actuaciones no han sido tan malas, pero mis estadísticas no son buenas. Si tengo un buen papel no veo por qué no voy a volver con Francia".