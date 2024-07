Unai Simón, sobre Nico Williams: "No es fácil la presión a la que ha estado sometido un chaval de 22 años"

El futuro de Nico Williams se coló en la rueda de prensa de Unai Simón. Y es que el extremo navarro es pretendido por el Barcelona tras la brutal Eurocopa que ha firmado con España. El portero del Athletic explicó que Nico ha sufrido una presión complicada a sus 22 años y que decida lo que decida tendrá el apoyo de todos.

"Ha sido mes y medio complicado para él, estar todo el día leyendo noticias sobre su persona, que ni él mismo conocía. Y cosas inventadas porque el 90% eran inventadas... No es fácil la presión a la que ha estado sometido un chaval de 22 años, que lo único que ha hecho y la única culpa que tiene es haber sido uno de los mejores extremos de Europa. Con 22 años se ha ganado el respeto del vestuario del Athletic y de la Selección", indicó Unai Simón.

"Nadie le va a decir nada por la decisión que tome. Todos nos alegraremos de la decisión que tome y el único consejo que le puedo dar es que, después del año que ha hecho de matrícula de honor, disfrute de las vacaciones y que vuelva aquí con las pilas cargadas", explicó Unai Simón.

El portero del Athletic Club también aclaró que nunca se planteó la posibilidad de operarse de la muñeca derecha nada más acabar la liga porque "no estaba dispuesto" a perderse la Eurocopa que finalmente acabó conquistando con la selección español.

"No me arrepiento para nada. Probablemente fue una decisión arriesgada porque no era lo mejor para la muñeca, pero estoy muy orgulloso de la temporada que he hecho y de la decisión que tomé", subrayó Simón en la rueda de prensa en Lezama.

"Estos días tengo que seguir por aquí para hacerme las curas y en unos días me iré con mi pareja de vacaciones. Cuando empiece la liga ya estará con el grupo en el día a día", añadió el guardameta quien comentó además que el periodo definitivo de baja dependerá también de "cómo evolucione la muñeca después de la inmovilización".

"¿La operación de muñeca? No me arrepiento. Fue una decisión arriesgada, pero totalmente acertada"

Sobre la fecha del paso por el quirófano aseguró que valoró la opinión de los servicios médicos del club, del técnico Ernesto Valverde y del seleccionador Luis de la Fuente para elegir una de las tres opciones.

"Lo mejor para la muñeca cuando tuve ese proceso agudo en septiembre hubiera sido operarme en ese momento. Haberme perdido 4-5 meses, volver en febrero-marzo, terminar la temporada y poder participar en la Eurocopa. La otra opción era acabar la liga y operarme lo que conllevaba perderme la Eurocopa y no estaba dispuesto a hacerlo. La conclusión a la que llegamos era que estaría con dolor toda la temporada", aclaró Unai Simón.

"Se podría dar el caso que en febrero-marzo la muñeca dijese que no aguantaba más infiltraciones, tener que parar ahí y operarme en ese momento. Me hubiera perdido el final de temporada con la Copa del Rey, la Eurocopa y el título de Zamora, que nos llevamos todos. No me arrepiento. Fue una decisión arriesgada, pero totalmente acertada", concluyó el internacional español.

