Un jugador juvenil del CD Olímpico de Cádiz, insultado constantemente en el campo por ser negro

Etienne juega al fútbol en el CD Olímpico de Cádiz, tiene 17 años y sufre insultos racistas por el color de su piel. El chico no exterioriza nada pero sus compañeros saben que esa situación le hace sentir mal. "Siempre va a entrenar y no dice nada, pero sí notamos que en los partidos, su actuación no es la misma", afirma un compañero.

Desde el club se han hartado de la situación y han decidido tomar medidas. Este domingo a las 13.00 horas en el campo Manuel Irigoyen habrá una concentración contra el racismo.

"Si hay niños que en casa o en la grada oyen mesanjes racistas lo van a repetir en el campo. El insulto que le hagas a un niño será la educación del mañana de su hijo. Vaya donde vaya debe ser reconocido como una persona más", afirman desde el club.

La entidad están promoviendo el mensaje "No al racismo. #TodossomosEtienne.